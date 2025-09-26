Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ໝູ່​ບ້ານ​ອາ​ຊີບ​ເຮັດ​ນ້ຳ​ປາ ຊາ​ເຈົາ

ໝູ່ບ້ານ ຊາເຈົາ, ຕາແສງ ຢາວຮຶງ, ແຂວງ ນິງບິ່ງ ແມ່ນເຂດແຄມທະເລທີ່ມີຊື່ສຽງດ້ວຍອາຊີບເຮັດນ້ຳປາພື້ນເມືອງມາແຕ່ດົນນານ. ບັນດາຢອດນ້ຳປາເຫຼືອງ, ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍລົດຊາດຂອງທະເລທີ່ເຮັດມາຈາກປາສົດ, ເກືອຂາວ ແລະ ສີມືທີ່ຄ່ອງແຄ້ວຂອງຊາວບ້ານ, ນ້ຳປາ ຊາເຈົາ ແມ່ນການປະສົມສິ່ງຍອດຍິ່ງຂອງດິນຟ້າ. ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນຜະລິດຕະພັນພື້ນເມືອງທີ່ມີຊື່ສຽງຢູ່ເຂດທົ່ງພຽງແຄມທະເລທາງພາກເໜືອ ຫວຽດນາມ ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກເຖິງຂອງລູກຄ້າຢູ່ຫຼາຍແຂວງນະຄອນໃນທົ່ວປະເທດອີກດ້ວຍ.
(ພາບ: ກີມລ້ຽວ/VOV5)

ອາຊີບເຮັດນ້ຳປາຢູ່ ຊາເຈົາ ມີມາແຕ່ດົນນານ, ໄດ້ຕິດພັນກັບຊີວິດຂອງຊາວບ້ານແຄມທະເລຢູ່ທີ່ນີ້. ຜ່ານຫຼາຍລຸ້ນຄົນ, ຊາວທ້ອງຖິ່ນຍັງຮັກສາວິທີປຸງແຕ່ງພື້ນເມືອງໄວ້ໄດ້ໝົດ ດ້ວຍບັນດາຂັ້ນຕອນທີ່ລະອຽດລະອໍ, ບັນດາຫຼັກເກນທີ່ເຂັ້ມງວດ ແລະ ບໍ່ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ. ນີ້ແມ່ນຈຸດທີ່ສ້າງເປັນຄຸນນະພາບທີ່ດີ ແລະ ສ້າງຊື່ສຽງສະເພາະໃຫ້ແກ່ນ້ຳປາ ຊາເຈົາ ເມື່ອທຽບກັບແຫ່ງອື່ນໆ.  ທ່ານ ຫວູຢຸຍຕິງ, ຜູ້ທີ່ຕິດພັນກັບໝູ່ບ້ານອາຊີບເຮັດນ້ຳປາພື້ນເມືອງ ຊາເຈົາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

   ອາຊີບເຮັດນ້ຳປາພື້ນເມືອງຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າມີກ່ວາ 200 ປີແລ້ວ. ລຸ້ນພໍ່ລຸ້ນອ້າຍຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າລ້ວນແຕ່ແມ່ນຜູ້ເຮັດອາຊີບນີ້. ພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ໄດ້ຮັດນ້ຳປາເຊັ່ນດຽວກັນ. ຂ້າພະເຈົ້າເອງສ້າງຄອບຄົວເມື່ອປີ 1978 ແລະ ຍັງຮັກສາອາຊີບນີ້ຈົນມາຮອດປະຈຸບັນ.

      ສ່ວນປະກອບຕົ້ນຕໍເພື່ອເຮັດນ້ຳປາທີ່ດີເລີດນີ້ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນປາທູແຂກ, ກຸງນ້ອຍປາຊະນິດຕ່າງໆຂອງສະເພາະເຂດທະເລ ຢາວຮຶງ. ສິ່ງພິເສດແມ່ນປາທີ່ເອົາໄປເຮັດນ້ຳປາແມ່ນປາສົດ, ບໍ່ແຊເຢັນ, ບໍ່ເປື່ອຍ ແລະ ໄດ້ເອົາມາໃນລະດູການທີປາຕຸ້ຍທີ່ສຸດໃນປີ. ນອກຈາກປາສົດ, ເກືອກໍ່ແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນທີ່ຕັດສິນຄຸນນະພາບຂອງນ້ຳປາ. ເກືອເອົາໄປເຮັດນ້ຳປາຕ້ອງຊື້ຢູ່ໝູ່ບ້ານເຮັດເກືອພື້ນເມືອງ ແບັກລອງ, ຕາແສງ ຢາວຮຶງ. ຕາມ ລຸງ ຫງວຽນວັນບາ, ຊາວໝູ່ບ້ານອາຊີບເຮັດນ້ຳປາພື້ນເມືອງ ຊາເຈົາ ແລ້ວ, ຈຸດເວລາຊື້ເກືອແມ່ນທ້າຍເດືອນເມສາ ແລະ ເດືອນພຶດສະພາ:

    ຖ້າຢາກເຮັດນ້ຳປາແຊບ, ບັນລຸມາດຖານ ແມ່ນຕ້ອງໃຊ້ເກືອ ແບັກລອງ. ອັດຕາສ່ວນປະສົມເກືອແມ່ນຂຶ້ນກັບລະດູການ. ເດືອນ 5, ເດືອນ 6 ອັດຕາເກືອແມ່ນ 16%, ແຕ່ເດືອນ 10 ຂື້ນໄປ, ອັດຕາເກືອຕ້ອງແມ່ນ 18% ຂອງປະລິມານກຸ້ງ, ປາ ແລະ ເກືອ ແລ້ວເອົາໄປເອືອບປະໄວ້. ສິ່ງແຕກຕ່າງຢູ່ບ່ອນວ່າ ກຸ້ງໃນຕົ້ນປີຍັງນ້ອຍ, ມີຊີ້ນໜ້ອຍ, ແຕ່ເດືອນ 9, ເດືອນ 10, ຊີ້ນຈະຫຼາຍກ່ວາ, ຕ້ອງເພີ່ມເກືອ.

          ພາຍຫຼັງເອືອບປາກັບເກືອຕາມອັດຕາສ່ວນທີ່ໄດ້ກຳນົດເພື່ອໃຫ້ປາສຸກແບບທຳມະຊາດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ 6 ເດືອນຈິ່ງເອົາອອກມາຕອງໃສ່ແພ ແລ້ວປັ້ນນ້ຳອອກ ກເປັນນ້ຳປາສົດ. ນ້ຳປານີ້ບໍ່ຕົ້ມຄືຫຼາຍແຫ່ງ, ຫາກຕ້ອງຕາກແດດຕື່ມອີກ 6 ເດືອນ. ນ້ຳປາໄດ້ຖອກໃສ່ໄຫທີ່ມປາກກ້ວາງ, ເລິກປະມານ 20 ເຊັນ, ຕາກທັງວັນ ແລະ ຄືນ, ຕາກໜອກອີກເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີລົດຊາດເຂັມຂຸ້ນນົວ, ຍ້ອນນ້ຳປາ ຊາເຈົາ ບໍ່ໄດ້ຕົ້ມ, ສະນັ້ນ ບໍ່ໃຫ້ຖືກນ້ຳຝົນເດັດຂາດ… ລຸງ ຫງວຽນວັນຮວາດ, ປະຊາຊົນຜູ້ໜຶ່ງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

      ຢາກເຮັດນ້ຳປາໃຫ້ແຊບນົວແມ່ນຕ້ອງຂຶ້ນກັບດິນຟ້າອາກາດ, ມີແດດຫຼາຍກໍ່ຍິ່ງແຊບ. ຖ້າມີນ້ຳຝົນ ຫຼືນ້ຳທຳມະດາຕົກໃສ່ແມ່ນຈະບໍ່ແຊບ. ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າຄາວຽກແນວໃດກໍ່ຕ້ອງມີຄົນຍາມ, ຕິດຕາມຕະຫຼອດ.

      ໄລຍະເວລາພັດທະນາດີທີ່ສຸດຂອງໝູ່ບ້ານອາຊີບເຮັດນ້ຳປາ ຊາເຈົາ ມີເຖິງ 400 ຄອບຄົວເຮັດອາຊີບນີ້ ແຕ່ປະຈຸບັນຍັງມີປະມານ 30 ຄອບຄົວເທົ່ານັ້ນ, ໃນນັ້ນມີ 10 ຄອບຄົວໄດ້ຜະລິດນ້ຳປາດ້ວຍຂອບຂະໜາດໃຫ່ຍ, ປະລິມານການຜະລິດສະເລຍແຕ່ 450.000-500.000 ລິດ/ປີ. ນ້ຳປາ ຊາເຈົາ ມີຊື່ສຽງຢູ່ຫຼາຍແຂວງ.

ນ້ຳປາ ຊາເຈົາ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນພິເສດສະເພາະ, ແມ່ນຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈຂອງຊາວທ້ອງຖິ່ນ. ນ້ຳປາແຕ່ລະຢອດບໍ່ພຽງແຕ່ບັນຈຸລົດຊາດແຊບນົວ, ເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງທະເລ, ຜົນງານໃນການອອກແຮງງານຂອງຫຼາຍລຸ້ນຄົນເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນເລື່ອງລາວຂອງໝູ່ບ້ານອາຊີບແຄມທະເລທາງພາກເໜືອ ຫວຽດນາມ ທີ່ຍັງໄດ້ຕັ້ງໃຈຮັກສາລົດຊາດພື້ນເມືອງໄວ້ຈົນຮອດວັນນີ້ ແລະ ໃນວັນໜ້າອີກດ້ວຍ./.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

