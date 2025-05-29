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ຂ່າວສານ

ໝາກຜົນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ 46 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 46 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການນຳ ອາຊຽນ ຫຼາຍທ່ານໄດ້ສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລືໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນຂອບເຂດການຮ່ວມມື ອາຊຽນ ບົນເສົາຄ້ຳ ການເມືອງ - ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ.
(ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ອາຊຽນ Kao Kim Hourn ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວແຈ້ງໝາກຜົນກອງປະຊຸມ)

ວັນທີ 28 ພຶດສະພາ, ຢູ່ສຳນັກງານຄະນະເລຂາ ອາຊຽນ, ທີ່ ຈາກາກຕາ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ອາຊຽນ Kao Kim Hourn ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວແຈ້ງໝາກຜົນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 46, ກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງ ອາຊຽນ - ສະພາຮ່ວມມືເຂດອ່າວ (GCC) ແລະ ກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງ ອາຊຽນ - ຈີນ - ສະພາຮ່ວມມືເຂດອ່າວ.

        ຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ Kao Kim Hourn ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 46 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການນຳ ອາຊຽນ ຫຼາຍທ່ານໄດ້ສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລືໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນຂອບເຂດການຮ່ວມມື ອາຊຽນ ບົນເສົາຄ້ຳ ການເມືອງ - ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ - ວັດທະນະທຳ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່, ບັນດາຂັ້ນຕອນເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ອາຊຽນ ຢ່າງສົບບູນຂອງ ຕີມໍແລັດສະເຕ, ຊຸກຍູ້ການເຈລະຈາກັບ ອາເມລິກາ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາພາສີອາກອນ ທີ່ພວມສົ່ງຜົນສະທ້ອນເຖິງຫຼາຍປະເທດສະມາຊິກ, ກໍຄືຍູ້ແຮງການເຈລະຈາຍົກລະດັບການພົວພັນຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື. ສຳລັບອະນາຄົດຂອງ ອາຊຽນ, ການນຳ ອາຊຽນ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາວິໄສທັດປະຊາຄົມ ອາຊຽນ 2045, ຄາດວ່າຈະເລີ່ມປະຕິບັດໃນເດືອນ ມັງກອນ 2026.

        ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນການຕອບສຳພາດຕໍ່ວົງການນັກຂ່າວເມື່ອສິ້ນສຸດຂອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 46 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນວັນທີ 27 ພຶດສະພາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ Anwar Ibrahim ເນັ້ນໜັກວ່າ, ອາຊຽນ ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ການທູດທົ່ວໂລກ, ຮັບປະກັນໃຫ້ກຸ່ມຮັກສາລັກສະນະເປັນກາງ ແລະ ສາມັກຄີ. ທ່ານກໍ່ປະຕິເສດຄຳເຫັນທີ່ຖືວ່າ ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ພວມມີທ່າອ່ຽງຫຍັບມໍ່ເຂົ້າໃກ້ກັບ ຈີນ; ຢືນຢັນ ອາຊຽນ ຈະຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືກັບທັງ ອາເມລິກາ, ຈີນ ແລະ ຫຼາຍປະເທດອື່ນໄປພ້ອມກັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມວາລະປຶກສາຫາລື ເຄືອຂ່າຍອັດສະລິຍະ: ເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານ AI ດ້ວຍຄວາມເປັນເຈົ້າ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມວາລະປຶກສາຫາລື “ເຄືອຂ່າຍອັດສະລິຍະ: ເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານ AI ດ້ວຍຄວາມເປັນເຈົ້າ”

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢືນຢັນວ່າ, AI ສວມບົດບາດສຳຄັນໃນຍຸດທະສາດອຸດສາຫະກຳຂອງ ຫວຽດນາມ.
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