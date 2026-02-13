Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ໜູນ​ຊ່ວຍ​ກຳ​ມະ​ກອນ, ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ​ກັບ​ຄືນ​ເມືອ​ບ້ານ​ເກີດ​ເມືອງນອນ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ບຸນ​ເຕັດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ກຸມພາ, ຢູ່ສູນວາງສະແດງງານຕະຫຼາດນັດນະຄອນ ດ່າໜັງ, ສະຫະພັນແຮງງານນະຄອນ ດ່າໜັງ ໄດ້ຈັດລາຍການ “ຖ້ຽວລົດກຳມະກອນ” ຈັດສົ່ງກຳມະບານຜູ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກກັບຄືນເມືອບ້ານເກີດເມືອງນອນຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດປີມະເມຍ 2026, ສະຫະພັນແຮງງານນະຄອນ ດ່າໜັງ ໄດ້ຈັດ 105 ຖ້ຽວລົດເມບໍ່ເກັບຄ່າເພື່ອສົ່ງສະມາຊິກກຳມະບານ, ຜູ້ອອກແຮງງານເກືອບ 4.000 ຄົນທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກກັບຄືນເມືອບ້ານເກີດເມືອງນອນຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດ.

 ປີນີ້, ສະຫະພັນແຮງງານນະຄອນ ດ່າໜັງ ໄດ້ຈັດ 105 ຖ້ຽວລົດເມບໍ່ເກັບຄ່າ ເພື່ອສົ່ງສະມາຊິກກຳມະບານ, ຜູ້ອອກແຮງງານເກືອບ 4.000 ຄົນທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກກັບຄືນເມືອບ້ານເກີດເມືອງນອນຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, ສະຫະພັນແຮງງານຍັງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອປີ້ລົດໄຟ 2.000 ປີ້ ມອບໃຫ້ແຮງງານຜູ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກກັບເມືອຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດພ້ອມກັບຄອບຄົວ. ທ່ານ ເລວັນດ້າຍ, ຮອງປະທານສະຫະພັນແຮງງານນະຄອນ ດ່າໜັງ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

       ຈຳນວນສະມາຊິກກຳມະບານ, ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ຈົດທະບຽນຂີ່ລົດກຳມະບານກັບຄືນເມືອບ້ານໃນປີນີ້ ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າປີກ່ອນ. ໄປຄຽງຄູ່ຖ້ຽວລົດດັ່ງກ່າວແລ້ວ, ສະຫະພັນແຮງງານນະຄອນ ດ່າໜັງ ກໍໄດ້ຈັດຖ້ຽວລົດໄຟກຳມະບານໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກກຳມະບານ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານກັບຄືນເມືອບ້ານຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ຮ່າໂນ້ຍ. ຈຸດປະສົງແມ່ນຢາກຮັບໃຊ້ ແລະ ໜູນຊ່ວຍສະມາຊິກກຳມະບານກັບເມືອບ້ານຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດຢ່າງປອດໄພ ແລະ ປະຢັດທີ່ສຸດ ເພື່ອໃຫ້ແຮງງານຜູ້ກັບໄປເຮັດວຽກຢູ່ ດ່າໜັງ ສືບຕໍ່ອຸທິດສ່ວນແກ່ການພັດທະນາຂອງນະຄອນ”.

    ການນຳຂອງສະຫະພັນແຮງງານນະຄອນ ດ່າໜັງ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

