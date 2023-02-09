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ຂ່າວສານ

ໜັງ​ສື​ພິມ Asiatime: ​ການຮ່ວມ​ມື ​ຫວຽດ​ນາມ ສິງ​ກະ​ໂປ ຊ່ວຍ​ຊຸກ​ຍູ້​ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ ອາ​ຊຽນ

ບົດຂຽນຖືວ່າ ສິງກະໂປ ແລະ ຫວຽດນາມ ລ້ວນແມ່ນບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ສອງປະເທດລ້ວນແຕ່ຮັບຮູ້ວ່າ ການພັດທະນາແມ່ນສິ່ງຕົ້ນຕໍຂອງຫຼາຍບັນຫາ.
  ໜັງສືພິມ Asiatime ລົງບົດຂຽນກ່ຽວກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄປຢ້ຽມຢາມສິງກະໂປ (ພາບ: Asiatime )  

ເນື່ອງໃນໂອກາດການຢ້ຽມຢາມ ສິງກະໂປ ຢ່າງເປັນທາງການ ນັບແຕ່ວັນທີ 8 ຫາ 10 ກຸມພາ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ, ໜັງສືພິມ Asiatime ໄດ້ລົງບົດຂຽນ ໃນວັນທີ 6 ກຸມພາ, ໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ການຢ້ຽມຢາມ ຈະຊ່ວຍຊຸກຍູ້ ການພົວພັນສອງຝ່າຍ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສິງກະໂປ, ຈາກນັ້ນ ປະກອບສ່ວນສ້າງທ່າພັດທະນາໃຫ້ ອາຊຽນ ຕໍ່ໜ້າສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆໃນອານາຄົດ.

ບົດຂຽນຖືວ່າ ສິງກະໂປ ແລະ ຫວຽດນາມ ລ້ວນແມ່ນບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ສອງປະເທດລ້ວນແຕ່ຮັບຮູ້ວ່າ ການພັດທະນາແມ່ນສິ່ງຕົ້ນຕໍຂອງຫຼາຍບັນຫາ. ສະນັ້ນ, ການຮ່ວມມືຂອງສອງປະເທດທີ່ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນນີ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ຈະແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາຂອງສອງປະເທດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງປະກອບສ່ວນເປັນກໍາລັງໜູນແກ່ການເຕີບໂຕ ເພື່ອໃຫ້ອາຊຽນ ແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍດ້ານເສດຖະກິດ ຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກອີກດ້ວຍ. ຕາມບົດຂຽນແລ້ວ, ສິງກະໂປສາມາດເສີມຂະຫຍາຍລັກສະນະຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ ແລະ ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຄືບັນດາປະເທດອື່ນໆໃນ ອາຊຽນ ເປີດກວ້າງວິທີເຂົ້າໃກ້ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍພາກພື້ນ. ຫວຽດນາມ ກໍ່ສາມາດປະກອບສ່ວນມາດຕະການໃຫ້ແກ່ ອາຊຽນ. ບົດຂຽນຢູ່ໃນໜັງສືພິມ Asiatime ຖືວ່າ ກຳລັງຄວາມສາມາດດີເດັ່ນດ້ານກະສິກຳ ຂອງຫວຽດນາມ ສາມາດຊ່ວຍ ອາຊຽນ ສາມາດ ຕ້ານຢັຮຕໍ່ວິກິດການດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານທົ່ວໂລກທີ່ກຳລັງນັບມື້ນັບໜັກໜ່ວງໄດ້ດີກ່ວາ.

ການຢ້ຽມຢາມສິງກະໂປ ຂອງ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຄືການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ຈະເປັນກຳລັງໜູນໃຫ້ແກ່ຄວາມສາມັກຄີ, ໝັ້ນຄົງຂອງ ອາຊຽນ ໃນໂລກທີ່ກຳລັງປ່ຽນແປງ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ງານບຸນ ຕຽນກົງທີ່ເປັນເອກະລັກຢູ່ເຂດເກາະຮ່ານາມ

ງານບຸນ ຕຽນກົງທີ່ເປັນເອກະລັກຢູ່ເຂດເກາະຮ່ານາມ

ງານບຸນຕຽນກົງຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ເຂດເກາະຮ່ານາມເທດສະບານກວ໋າງອຽນແຂວງກວ໋າງນິງແຕ່ວັນທີ 5 ຫາວັນທີ 7 ເດືອນຈຽງໄລ່ຕາມຈັນທະປະຕິທິນແຕ່ລະປີ. ງານບຸນເພື່ອແນໃສ່ເຊີດຊູຄວາມງາມທາງດ້ານວັດທະນະທຳອັນເປັນປະເພນີ ກິນເຂົ້າຄິດຮອດຄຸນນາກິນປາຄິດຮອດຄຸນນ້ຳຂອງຊາວເຂດປາກທະເລແບັກດັງ.
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