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ຂ່າວສານ

ໜັງ​ສື​ຜ່ານ​ແຜນ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ເລື່ອນ 6 ຂັ້ນ​ໃນ​ຕາ​ຕະ​ລາງ​ຈັດ​ອັນ​ດັບ ​ໜັງ​ສື​ຜ່ານ​ແດນ “”ມີ​ສິດ​ອຳ​ນາດ” ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ໂລກ

ພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ ສາມາດໄປຍັງ 55 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຂໍວິຊາ.
ພາບປະກອບ: TTXVN

ຕາມຕາຕະລາງຈັດອັນດັບໜັງສືຜ່ານແດນທົ່ວໂລກໂດຍບໍລິສັດໃຫ້ຄຳປຶກສາການຕັ້ງຖີ່ນຖານຄົງທີ່ Henley & Partners ທີ່ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຢູ່ London (ອັງກິດ) ປະກາດໃນວັນທີ 18 ກໍລະກົດ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດອັນດັບທີ 86, ເລື່ອນ 6 ຂັ້ນເມື່ອທຽບໃສ່ ປີ 2022. ພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ ສາມາດໄປຍັງ 55 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຂໍວິຊາ.

ໃນຕາຕະລາງຈັດອັນດັບໂລກ, ສິງກະໂປໄດ້ລື່ນກາຍຍີ່ປຸ່ນ ກາຍເປັນປະເທດ ມີໜັງສືຜ່ານແດນ ທີ່ມີສິດອຳນາດ ທີ່ສຸດໃນໂລກ. ພົນລະເມືອງສິງກະໂປ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າເມືອງຂອງ 192 ໃນຈຳນວນ 227 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນໃນທົ່ວໂລກໂດຍບໍ່ຕ້ອງຂໍວິຊາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພິ​ທີ​ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້ລະ​ບົບ​ທຸ​ລະ​ກຳ​ພັນ​ທະ​ບັດ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດແບບ​ເອ​ກະ​ເທດ ​

ພິ​ທີ​ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້ລະ​ບົບ​ທຸ​ລະ​ກຳ​ພັນ​ທະ​ບັດ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດແບບ​ເອ​ກະ​ເທດ ​

ການເປີດນຳໃຊ້ລະບົບທຸລະກຳພັນທະບັດວິສາຫະກິດຈຳໜ່າຍແບບເອກະເທດ: ບາດກ້າວເດີນໃໝ່ໃນວິວັດທະນາການເພີ່ມທະວີຄວາມຈະແຈ້ງ ແລະ ປະສິດທິຜົນໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດທຶນຮອນ ຫວຽດນາມ. ນີ້ແມ່ນສານທີ່ໄດ້ຍົກອອກມາທີ່ພິທີເປີດນຳໃຊ້ລະບົບທຸລະກຳພັນທະບັດວິສາຫະກິດແບບເອກະເທດ ຢູ່ພະແນກທຸລະກຳຫຼັກຊັບ ຮ່າໂນ້ຍ ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 19 ກໍລະກົດ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.
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