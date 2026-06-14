ຂ່າວສານ
ໄຟຟ້າແຮງລົມ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ top 5 ໃນ ອາຊີ
ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ກຳລັງແຮງທັງໝົດຂອງໄຟຟ້າແຮງລົມທີ່ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕິດຕັ້ງໃນປັດຈຸບັນ ບັນລຸເກືອບ 5 GW (gigawat), ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກບັນດາໂຄງການແຄມຝັ່ງ ແລະ ໃກ້ຝັ່ງ. ເຖິງວ່າຍັງບໍ່ທັນມີໂຄງການໃດຢູ່ນອກຝັ່ງຫັນເປັນການຄ້າຢ່າງເປັນທາງການ, ແຕ່ບົດລາຍງານຖືວ່າ ຂອບຂະໜາດຕະຫຼາດໃນອະນາຄົດພວມໄດ້ຮັບການກຳນົດທິດຢ່າງຈະແຈ້ງ. ບົດລາຍງານຄາດວ່າ ຈະມີກຳລັງແຮງໄຟຟ້າແຮງລົມນອກຝັ່ງປະມານ 7 GW ໄດ້ຕິດຕັ້ງໃໝ່ໃນໄລຍະ 2031 – 2035, ບັນລຸເປົ້າໝາຍວາງອອກໃນແຜນຜັງໄຟຟ້າເລກທີ 8 ສະບັບປັບປຸງ.
ໃນມູມມອງຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ຕາມທ່ານ Ben Backwell, ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍບໍລິຫານ ສະພາພະລັງງານແຮງລົມທົ່ວໂລກແລ້ວ, ລູກກຸນແຈເພື່ອຫັນປ່ຽນບັນດາໂຄງການຂອງ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ແມ່ນນອນຢູ່ເລື່ອງ ການຫັນບັນດາກົນໄກປະສານສົມທົບໃຫ້ບັນລຸປະສິດທິຜົນສູງສຸດ ແລະ ຫັນລະບຽບການບໍລິຫານເປັນງ່າຍດາຍ.