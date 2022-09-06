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ຂ່າວສານ

ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ຮ່ວມມືເພີ່ມລາຄາເຂົ້າສານຮັບປະກັນຄວາມຍຸຕິທຳກ່ວາ

ກຸ່ມປະຕິບັດງານພິເສດຂອງສອງປະເທດຈະຈັດການປະຊຸມເພື່ອປຶກສາຫາລືລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືດ້ວຍຈຸດໝາຍເປັນເອກະພາບໃນບັນດາບາດກ້າວຜັນຂະຫຍາຍມຸ່ງໄປເຖິງການເພີ່ມລາຄາເຂົ້າສານໃຫ້ເໝາະສົມດ້ວຍລາຍຈ່າຍໃນການຜະລິດເພີ່ມຂຶ້ນສູງໃນໄລຍະມໍ່ໆມານີ້
  ພາບປະກອບ  

ວັນທີ 3 ກັນຍາ, ທ່ານ ສະເຫຼີມໄຊ ສີອ່ອນ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນ ໄທ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືເພີ່ມລາຄາເຂົ້າສານສົ່ງອອກ ຮັບປະກັນຄວາມຍຸຕິທຳໃນສະພາບການລາຍຈ່າຍໃນການຜະລິດເພີ່ມຂຶ້ນສູງ.

ຄາດວ່າ, ກຸ່ມປະຕິບັດງານພິເສດຂອງສອງປະເທດຈະຈັດການປະຊຸມເພື່ອປຶກສາຫາລືລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືດ້ວຍຈຸດໝາຍເປັນເອກະພາບໃນບັນດາບາດກ້າວຜັນຂະຫຍາຍມຸ່ງໄປເຖິງການເພີ່ມລາຄາເຂົ້າສານໃຫ້ເໝາະສົມດ້ວຍລາຍຈ່າຍໃນການຜະລິດເພີ່ມຂຶ້ນສູງໃນໄລຍະມໍ່ໆມານີ້. ໃນໄລຍະຍາວ, ສອງປະເທດຈະສະເໜີ ອິນເດຍ ແລະ ຫຼາຍປະເທດສົ່ງອອກເຂົ້າສານອື່ນໆເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ແທນທີ່ແກ່ງແຍ້ງເພື່ອດັດປັບລາຄາເຂົ້າສານສົ່ງອອກຢູ່ໃນລະດັບເໝາະສົມ.

ປະຈຸບັນ, ໄທ ແມ່ນປະເທດສົ່ງອອກເຂົ້າສານຢືນອັນດັບ 3 ໃນໂລກ, ຖັດຈາກ ອິນເດຍ ແລະ ຫວຽດນາມ. ປະເທດນີ້ໄດ້ວາງຄາດໝາຍສົ່ງອອກເຂົ້າສານ 7 ລ້ານໂຕນໃນປີນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ງານ​ບຸນ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ-ອາ​ຫານ​ການ​ກິນ​ຫວຽດ​ນາມ 2022 ຈະ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ແຂວ​ງກວາງ​ຈິ

ງານ​ບຸນ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ-ອາ​ຫານ​ການ​ກິນ​ຫວຽດ​ນາມ 2022 ຈະ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ແຂວ​ງກວາງ​ຈິ

ງານບຸນຈະປະກອບສ່ວນເຊີດຊູຈຸດພິເສດສະເພາະ, ຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບຂອງພື້ນຖານອາຫານການກິນຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ ແລະ ອາຫານການກິນພາກກາງເວົ້າສະເພາະ.
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