Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ໄທ ແລະ ກຳ​ປູ​ເຈຍ ເຫັນ​ດີ​ຕໍ່​ການ​ຢຸດ​ຍິງ​ຢ່າງ​ບໍ່​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ນັບ​ແຕ່​ເວ​ລາ 24 ໂມງ​ຂອງວັນ​ທີ 28 ກໍ​ລະ​ກົດ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີມາເລເຊຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກຳປູເຈຍ ແລະ ໄທບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມກ່ຽວກັບຄຳສັ່ງຢຸດຍິງໃນທັນທີ ແລະ ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂທີ່ມີຜົນສັກສິດແຕ່ຕອນເວລາ 24 ໂມງຂອງວັນທີ 28 ກໍລະກົດ 2025.
ການເຈລະຈາໄກ່ເກ່ຍສັນຕິພາບ (ພາບ: THX/TTXVN)
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ Anwar Ibrahim ໄດ້ປະກາດໄທ ແລະ ກຳປູເຈຍ ຈະລົງນາມຄຳສັ່ງຢຸດຍິງຢ່າງບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ. ຕອນບ່າຍວັນທີ 28 ກໍລະກົດ, ກ່າວຄຳເຫັນພາຍຫຼັງການເຈລະຈາໄກ່ເກ່ຍສັນຕິພາບຢູ່ ມາເລເຊຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີມາເລເຊຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກຳປູເຈຍ ແລະ ໄທບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມກ່ຽວກັບຄຳສັ່ງຢຸດຍິງໃນທັນທີ ແລະ ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂທີ່ມີຜົນສັກສິດແຕ່ຕອນເວລາ 24 ໂມງຂອງວັນທີ 28 ກໍລະກົດ 2025. ຖະແຫຼງການໄດ້ຍົກອອກມາພາຍຫຼັງບັນດາການນຳໄທ ແລະ ກຳປູເຈຍເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນມື້ນີ້ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Putrajaya ຂອງ ມາເລເຊຍ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄຳສັ່ງຢຸດຍິງພາຍຫຼັງການປະທະກັນທີ່ແກ່ຍາວເປັນເວລາ 5 ວັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລາວ​ຈັດ​ພິທີເອົາທຸງອາຊຽນຂຶ້ນສູ່ຍອດເສົາ

ລາວ​ຈັດ​ພິທີເອົາທຸງອາຊຽນຂຶ້ນສູ່ຍອດເສົາ

ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ ທອງສະຫວັນ ພົມວິຫານ ໄດ້ຢໍ້າເຖິງຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນຂອງອາຊຽນ ກໍຄືຜົນສໍາເລັດດ້ານຕ່າງໆ ທີ່ອາຊຽນຍາດມາໄດ້ຕະຫຼອດໄລຍະ 58 ປີຜ່ານມາ ໂດຍສະເພາະການຮ່ວມມືພາຍໃນອາຊຽນ ແລະ ການເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືກັບພາຍນອກ ໂດຍອາຊຽນເປັນແກນກາງ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດເປັນກ້າວໆມາ ຈົນກາຍເປັນປະຊາຄົມອາຊຽນທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ທັງເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບ ແລະ ສະຖຽນລະພາບ ຢູ່ໃນພາກພື້ນ ກໍຄືໃນໂລກ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top