ໄທ - ກຳປູເຈຍ ມຸ່ງໄປເຖິງຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບ
ການປຶກສາຫາລືຄັ້ງທີ 4 ລະຫວ່າງ ອາເມລິກາ, ມາເລເຊຍ, ໄທ ແລະ ກຳປູເຈຍ ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 17 ຕຸລາຢູ່ Kuala Lumpur, ມາເລເຊຍ ບັນລຸໄດ້ບັນດາບາດກ້າວສຳຄັນໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມ ຟື້ນຟູການພົວພັນສອງຝ່າຍລະຫວ່າງ ໄທ ແລະ ກຳປູເຈຍ. ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການປຶກສາຫາລື, ວັນທີ 18 ຕຸລາ ທ່ານ Sihasak Phuangketkeow ລັດຖະມົນຕີ ການຕ່າງປະເທດ ໄທ ໃຫ້ຮູ້ວ່າກກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ສຸມໃສ່ເຖິງການສ້າງຖະແຫຼງການຮ່ວມເພື່ອແນໃສ່ສ້າງກອບຮ່ວມມືແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາຍັງຄົງຄ້າງ ລະຫວ່າງ ໄທ ແລະ ກຳປູເຈຍ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍຟື້ນຟູການພົວພັນສອງຝ່າຍທີ່ເປັນມິດຄືນໃໝ່.
ສ່ວນຝ່າຍກຳປູເຈຍ, ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວໃນວັນທີ 18 ຕຸລາ, ທ່ານ Prak Sokhonn ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ແລະ ຮ່ວມມືສາກົນ ກຳປູເຈຍ ໃຫ້ຮູ້ວາ ຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບລະຫວ່າງສອງປະເທດ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການລົງນາມ ຈະ ຊ່ວຍໃຫ້ກຳປູເຈຍ ແລະ ໄທຫັນການພົວພັນເປັນປົກກະຕິ, ມຸ່ງໄປເຖິງການຮ່ວມດຳລົງຊີວິດທີ່ມີຄວາມສັນຕິພາບ ຄືບັນດາປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ.