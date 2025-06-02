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ຂ່າວສານ

ໄທ​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ບໍ່​ສູ້​ຢັນ​ກັນ​ໃນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມ​ບໍ່​ລົງ​ລອຍ​ກັນ ກັບ​ກຳ​ປູ​ເຈຍ

ສະພາບການຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນປັດຈຸບັນພວມຫຼຸດລົງ ດ້ວຍເລື່ອງທັງສອງຝ່າຍໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຫຼີກລ້ຽງການສູ້ຢັນກັນ ໃນຂະນະທີ່ລໍຄອຍບັນດາການເຈລະຈາຂອງຄະນະກຳມະການຊາຍແດນຮ່ວມ (JBC) ຄາດວ່າຈະດຳເນີນໃນອາທິດນີ້.

ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ໄທ ພູມທຳ ເວດຊະຍະໄຊ ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງປະເທດນີ້ກ່ຽວກັບການບໍ່ສູ້ຢັນກັນໃນການແກ້ໄຂຄວາມຂັດແຍ້ງກັນຢູ່ເຂດຊາຍແດນລະຫວ່າງ ກອງທັບໄທ ແລະ ກຳປູເຈຍ ຢູ່ໃກ້ບໍລິເວນ ເຂດຊ່ອງບົກ, ແຂວງ ອຸບົນ ຣາດຊະທານີ.

ທ່ານ ພູມທຳ ໃສ່ໃຈວ່າສະພາບການຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນປັດຈຸບັນພວມຫຼຸດລົງ ດ້ວຍເລື່ອງທັງສອງຝ່າຍໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຫຼີກລ້ຽງການສູ້ຢັນກັນ ໃນຂະນະທີ່ລໍຄອຍບັນດາການເຈລະຈາຂອງຄະນະກຳມະການຊາຍແດນຮ່ວມ (JBC) ຄາດວ່າຈະດຳເນີນໃນອາທິດນີ້. ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ ພູມທຳກໍ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອຳນາດການປົກຄອງ ໄທ ໄດ້ຈັດບັນດາການປຶກສາຫາລືໃນວັນທີ 1 ມິຖຸນາ, ພ້ອມທັງຜູ້ບັນຊາການໃຫຍ່ກຳລັງປ້ອງກັນປະເທດຈະເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຈລະຈາ. ວຽກງານສົມທົບກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກອງທັບ ໄທ ແລະ ກຳລັງປະກອບອາວຸດ ໄທ ກໍ່ພວມໄດ້ຮັບການດຳເນີນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ກຳ​ລັງ​ແຮງ​ຂອງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ພາກເອ​ກະ​ຊົນ

ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ກຳ​ລັງ​ແຮງ​ຂອງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ພາກເອ​ກະ​ຊົນ

ວັນທີ 31 ພຶດສະພາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມີການໂອ້ລົມສົນທະນາກັບບັນດາວິສາຫະກິດກ່ຽວກັບການຜັນຂະຫຍາຍມະຕິເລກທີ 68 - NQ/TW ວ່າດ້ວຍການພັດທະນາເສດຖະກິດເອກະຊົນ. ເລື່ອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໂອ້ລົມສົນທະນາກັບປະຊາຄົມວິສາຫະກິດພາກເອກະຊົນກ່ຽວກັບມະຕິສະບັບເລກທີ 68 ນັ້ນ ແມ່ນບາດກ້າວສຳຄັນເພື່ອຊຸກຍູ້ການປະຕິຮູບລະບອບລະບຽບການ, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
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