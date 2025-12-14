Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ໄຂ​​ງານ​ມະ​ໂຫລານ​ອາ​ຫານ​ການ​ກິນ ແລະ ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໝູ່​ບ້ານ​ອາ​ຊີບ ຮ່າ​ໂນ້ຍ​ປີ 2025

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 12 ທັນວາ, ໃນເຂດວັດທະນະທຳປະດິດຄິດສ້າງ ເຕີຍໂຮ່ (ຖະໜົນຍ່າງ ຈິ້ງກົງເຊີນ, ຮ່າໂນ້ຍ), ພະແນກທ່ອງທ່ຽວ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ ຕາແສງ ເຕິຍໂຮ່ ໄດ້ໄຂງານມະໂຫລານອາຫານການກິນ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວໝູ່ບ້ານອາຊີບ ຮ່າໂນ້ຍ ປີ 2025 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຮ້ອຍອາຊີບຍອດຍິ່ງ, ພັນລົດຊາດໄດ້ຮັບການແຜ່ກະຈາຍ”.
ພິທີໄຂງານມະໂຫລານອາຫານການກິນ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວໝູ່ບ້ານອາຊີບ ຮ່າໂນ້ຍປີ 2025

ງານມະໂຫລານດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຮ້ານວາງສະແດງເກືອບ 80 ຮ້ານ ໃນເນື້ອທີ 5.000 ຕາແມັດ, ວາດພາບເຖິງລະບົບນິເວດໝູ່ບ້ານອາຊີບ - ຖະໜົນອາຊີບທີ່ເປັນເອກະລັກ ພ້ອມດ້ວຍເຂດອາຫານການກິນ ຮ່າໂນ້ຍ. ທ່ານ ຫງວຽນເຈິ່ນກວາງ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກການທ່ອງທ່ຽວ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃນພິທີໄຂວ່າ:

        “ງານມະໂຫລານອາຫານການກິນ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວໝູ່ບ້ານອາຊີບ ຮ່າໂນ້ຍປີ 2025 ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວຈຸດສຸມ ເພື່ອແນໃສ່ເຊີດຊູຄຸນຄ່າຂອງບັນດາໝູ່ບ້ານອາຊີບ ແລະ ສິ່ງຍອດຍິ່ງຂອງອາຫານນະຄອນຫຼວງ; ໂຄສະນາສະຖານທີ່, ຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນເອກະລັກຕິດພັນກັບໝູ່ບ້ານອາຊີບ, ຖະໜົນອາຊີບ ແລະ ວັດທະນະທຳອາຫານການກິນ; ເຊື່ອມຕໍ່ອົງການຄຸ້ມຄອງ - ວິສາຫະກິດ - ນັກສິລະປະການ - ປະຊາຄົມຊຸມຊົນໃນລະບົບຄຸນຄ່າທ່ອງທ່ຽວ. ປະກອບສ່ວນສ້າງພາບພົດ ຮ່າໂນ້ຍ ແມ່ນ “ຈຸດນັດພົບທີ່ປອດໄພ - ເປັນມິດສະໜິດສະໜົມ - ມີຄຸນນະພາບ - ດູດດື່ມ”, ນະຄອນ ເພື່ອສັນຕິພາບ, ນະຄອນປະດິດຄິດສ້າງສຳລັບແຂກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ.”

ພິທີອັດລົງໃນວັນທີ 14 ທັນວາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

