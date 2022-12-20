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ຂ່າວສານ

ໄຂ​ຫ້ອງວາງ​ສະ​ແດງ​ສ.ເກົາຫຼີ ຢູ່ ຮ່າ​ໂນ້ຍ

ຫໍພິພິທະພັນຊົນເຜົ່າວິທະຍາ ຫວຽດນາມ, ສູນວັດທະນະທຳ ສ.ເກົາຫຼີ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດງານວາງສະແດງ “ຫ້ອງວາງສະແດງສ.ເກົາຫຼີ: ມູນເຊື້ອ ແລະ ທັນສະໄໝ”. ຫ້ອງວາງສະແດງລວມມີ 3 ພາກຫຼັກ
  ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງ (ພາບ: vanhoavaphattrien.vn)  
ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 30 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ສ.ເກົາຫຼີ (1992 - 2022), ວັນທີ 17 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຫໍພິພິທະພັນຊົນເຜົ່າວິທະຍາ ຫວຽດນາມ, ສູນວັດທະນະທຳ ສ.ເກົາຫຼີ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດງານວາງສະແດງ “ຫ້ອງວາງສະແດງສ.ເກົາຫຼີ: ມູນເຊື້ອ ແລະ ທັນສະໄໝ”. ຫ້ອງວາງສະແດງລວມມີ 3 ພາກຫຼັກ. ກ່ອນອື່ນໝົດ ແມ່ນພາກ ສ.ເກົາຫຼີ ມູນເຊື້ອ: ແນະນຳການດຳລົງຊີວິດ ຜ່ານບັນດາເຮືອນປະເພີນີ ດ້ວຍຫ້ອງຜູ້ຊາຍ, ຫ້ອງແມ່ຍິງ, ຫ້ອງຮັບແຂກ, ເຮືອນຄົວ. ຖັດຈາກນັ້ນແມ່ນພາກ ສ.ເກົາຫຼີ ເຊື່ອມຕໍ່ມູນເຊື້ອ ແລະ ທັນສະໄໝ: ໂດຍວາດພາບເຮືອນທັນສະໄໝ ຜ່ານບັນດາຫ້ອງຮັບແຂກ, ເຮືອນຄົວ, ຫ້ອງຂອງເດັກນ້ອຍ… ພາກທີ 3 ແມ່ນຄວາມຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ ທັນສະໄໝດ້ວຍບັນດາພາບຖ່າຍທີ່ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນຂອງສ.ເກົາຫຼີ, ວັດທະນະທຳຕ່າງໆ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະທານປະເທດພົບປະເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງໄຊຊະນະ ຮ່າໂນ້ຍ - ດ້ຽນບຽນຝູ ທາງອາກາດ

ປະທານປະເທດພົບປະເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງໄຊຊະນະ “ຮ່າໂນ້ຍ - ດ້ຽນບຽນຝູ ທາງອາກາດ”

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຖືວ່າ, ໄຊຊະນະ “ຮ່າໂນ້ຍ - ດ້ຽນບຽນຝູ ທາງອາກາດ” ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນພິເສດ, ບັງຄັບໃຫ້ ອາເມລິກາ ຕ້ອງຢຸດຕິການຖິ້ມລະເບີດຢູ່ພາກເໜືອ ຫວຽດນາມ
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