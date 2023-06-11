ຂ່າວສານ
ໄຂສັບປະດາ ມາເລເຊຍສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ມາເລເຊຍ
ຕອນຄຳວັນທີ 9 ມິຖຸນາ, ຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ເມເລເຊຍ ປະຈຳ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ຈັດພິທີໄຂ ງານວາງສະແດງ ມາເລເຊຍ, ແນະນຳເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ກ່ວາ 30 ແຫ່ງ ແລະ ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ ມາເລເຊຍ ໃນຂົງເຂດຜະລິດຕະພັນນ້ຳມັນ, ກໍ່ສ້າງ, ເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບ, ທະນາຄານ, ໂຮງແຮມ ແລະ ການສຶກສາ. ທີ່ງານວາງສະແດງກໍ່ໄດ້ດຳເນີນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວເຊື່ອມຕໍ່ການພົວພັນຄ້າຂາຍລະຫວ່າງວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ມາເລເຊຍ ແລະ ງານວາງສະແດງສິລະປະທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ. ງານວາງສະແດງໄດ້ດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 9 – 11 ມິຖຸນາ ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວເປີດສາກໃຫ້ແກ່ລະບົບເຫດການ ຂອງ “ສັບປະດາ ມາເລເຊຍ Madani” ຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ມາເລເຊຍ (1973 - 2023).
ກ່າວຄຳເຫັນໜ້າທີ່ນີ້, ທ່ານ Dato Tan Yang Thai ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ມາເລເຊຍ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ ສັບປະດາ ມາເລເຊຍ Madani ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ຄັ້ງນີ້ເພື່ອແນໃສ່ສະແດງນ້ຳໃຈ ມາເລເຊຍ Madani ກ່ຽວກັບການສ້າງສັງຄົມສີວິໄລ, ກ້າວໜ້າ ແລະ ຮອບດ້ານ, ໂດຍອີງໃສ່ບັນດາຄຸນຄ່າຫຼັກແມ່ນລັກສະນະຍືນຍົງ, ວັດທະນາຖາວອນ, ປ່ຽນແປງໃໝ່, ເຄົາລົບ, ເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ເຂົ້າໃຈເພື່ອສ້າງອະນາຄົດສັນຕິພາບ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ.