ຂ່າວສານ
ໄຂສັບປະດາຂັ້ນສູງ ແລະ ວາລະປະຊຸມປຶກສາຫາລືຂັ້ນສູງ ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 78
ນີ້ແມ່ນເຫດການສາກົນສຳຄັນແຖວໜ້າຂອງຊີວິດການເມືອງໂລກ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງການນຳຂັ້ນສູງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ.
ວັນທີ 20 ກັນຍາ, ຕາມວາລະແລ້ວ, ສປຊ ຈະຈັດການເຈລະຈາຂັ້ນສູງກ່ຽວກັບການເງິນເພື່ອການພັດທະນາ. ການເຈລະຈາດັ່ງກ່າວແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ບັນດາປະເທດທົບທວນຄືນວິວັດທະນາການແຫ່ງການຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການດຳເນີນງານ Addis Ababa ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາໃນປີ 2015 ເພື່ອແນໃສ່ສະໜອງໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກໃໝ່ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍລະດົມແຫຼ່ງການເງິນຮັບໃຊ້ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຜ່ານການດັດປັບທຸກແຫຼ່ງການເງິນ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ວຍບັນດາບຸລິມະສິດທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.