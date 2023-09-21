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ຂ່າວສານ

ໄຂ​ສັບ​ປະ​ດາ​ຂັ້ນ​ສູງ ແລະ ວາ​ລະ​ປະ​ຊຸມ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ຂັ້ນ​ສູງ ກອງ​ປະ​ຊຸມສະ​ມັດ​ຊາ​ໃຫຍ່ ສ​ປ​ຊ ຊຸດ​ທີ 78

ສັບປະດາຂັ້ນສູງ ແລະ ວາລະປຶກສາຫາລືຂັ້ນສູງປີ 2023 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ຊຸກຍູ້ປະຊາຊົນທຸກຄົນ” ຖືກໄຂຂຶິ້ນໃນວັນທີ 19 ກັນຍາ ຢູ່ສຳນັກງານ ສປຊ ຢູ່ ນິວຢອກ (ອາເມລິກາ), ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 78 ໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 19 – 22 ກັນຍາ.

ນີ້ແມ່ນເຫດການສາກົນສຳຄັນແຖວໜ້າຂອງຊີວິດການເມືອງໂລກ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງການນຳຂັ້ນສູງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ.

ວາລະປະຊຸມໜຶ່ງຂອງກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຢູ່ ນິວຢອກ, ອາເມລິກາ (ພາບເອກະສານ: AFP/TTXVN)

ວັນທີ 20 ກັນຍາ, ຕາມວາລະແລ້ວ, ສປຊ ຈະຈັດການເຈລະຈາຂັ້ນສູງກ່ຽວກັບການເງິນເພື່ອການພັດທະນາ. ການເຈລະຈາດັ່ງກ່າວແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ບັນດາປະເທດທົບທວນຄືນວິວັດທະນາການແຫ່ງການຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການດຳເນີນງານ Addis Ababa ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາໃນປີ 2015 ເພື່ອແນໃສ່ສະໜອງໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກໃໝ່ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍລະດົມແຫຼ່ງການເງິນຮັບໃຊ້ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຜ່ານການດັດປັບທຸກແຫຼ່ງການເງິນ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ວຍບັນດາບຸລິມະສິດທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລາວ ປະຈໍາ ຫວຽດນາມ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລາວ ປະຈໍາ ຫວຽດນາມ

ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ສະໜັບສະໜູນພາລະກິດປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງລາວ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳນຳພາຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ປະຊາຊົນ ລາວ ຈະສືບຕໍ່ຍາດໄດ້ຜົນງານໃໝ່ໃຫຍ່ຫຼວງກວ່າອີກ.
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