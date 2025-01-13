ຂ່າວສານ
ໄຂຕະຫຼາດປີໃໝ່ກຳມະບານທົ່ວປະເທດປີ 2025
“ຕະຫຼາດປີໃໝ່ກຳມະບານປີ 2025” ໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 11 – 17 ມັງກອນ, ໂດຍມີຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ 200 ຮ້ານ ທີ່ວາງຂາຍບັນດາຜະລິດຕະພັນ, ສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ດ້ວຍລາຄາມີສ່ວນຫຼຸດແຕ່ 10% ຂຶ້ນໄປ ພ້ອມກັບຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ 0 ດົ່ງ ໃຫ້ແກ່ບັນດາສະມາຊິກກຳມະບານ, ຜູ້ອອກແຮງງານ. ໃນລາຍການນີ້ ມີສະມາຊິກກຳມະບານ, ຜູ້ອອກແຮງງານເກືອບ 8.000 ຄົນ ໃນບໍລິເວນນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ ໄດ້ຮັບບັດຊື້ເຄື່ອງທີ່ມີມູນຄ່າ 200.000 ດົ່ງ ຕໍ່ບັດ. ຄາດວ່າ ມີສະມາຊິກກຳມະບານ, ແຮງງານ ແລະ ປະຊາຊົນປະມານກວ່າ 45.000 ເທື່ອຄົນ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຊົມ, ຊື້ເຄື່ອງຢູ່ຕະຫຼາດປີໃໝ່ກຳມະບານປີ 2025.
ພ້ອມກັບການເຄື່ອນໄຫວວາງສະແດງ, ຊື້ຂາຍເຄື່ອງ, ຕະຫຼາດປີໃໝ່ກຳມະບານ ຍັງຈັດຫຼາຍກິດຈະກຳທີ່ມີຄວາມໝາຍຄື: ກວດສຸຂະພາບ, ກວດໂລກມະເຮັງໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ, ຈົກສະຫຼາກຮັບລາງວັນ, ລາຍການສະແດງສິລະປະ.