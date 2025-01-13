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ຂ່າວສານ

ໄຂ​ຕະຫຼາດ​ປີ​ໃໝ່​ກຳ​ມະ​ບານທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ປີ 2025

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 11 ມັງກອນ, ຢູ່ຫໍແຮງງານມິດຕະພາບ ວຽດຕຽບ, ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ, ສະຫະພັນໃຫຍ່ແຮງງານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດພິທີໄຂຕະຫຼາດປີໃໝ່ກຳມະບານ 2025. ນີ້ແມ່ນຕະຫຼາດລະດັບຊາດ, ເຊິ່ງມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ສຸດນັບແຕ່ກ່ອນມາຮອດປັດຈຸບັນ.
ພິທີໄຂ (ພາບ: Hoàng Ngọc/TTXVN)

“ຕະຫຼາດປີໃໝ່ກຳມະບານປີ 2025” ໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 11 – 17 ມັງກອນ, ໂດຍມີຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ 200 ຮ້ານ ທີ່ວາງຂາຍບັນດາຜະລິດຕະພັນ, ສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ດ້ວຍລາຄາມີສ່ວນຫຼຸດແຕ່ 10% ຂຶ້ນໄປ ພ້ອມກັບຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ 0 ດົ່ງ ໃຫ້ແກ່ບັນດາສະມາຊິກກຳມະບານ, ຜູ້ອອກແຮງງານ. ໃນລາຍການນີ້ ມີສະມາຊິກກຳມະບານ, ຜູ້ອອກແຮງງານເກືອບ 8.000 ຄົນ ໃນບໍລິເວນນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ ໄດ້ຮັບບັດຊື້ເຄື່ອງທີ່ມີມູນຄ່າ 200.000 ດົ່ງ ຕໍ່ບັດ. ຄາດວ່າ ມີສະມາຊິກກຳມະບານ, ແຮງງານ ແລະ ປະຊາຊົນປະມານກວ່າ 45.000 ເທື່ອຄົນ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຊົມ, ຊື້ເຄື່ອງຢູ່ຕະຫຼາດປີໃໝ່ກຳມະບານປີ 2025.

ພ້ອມກັບການເຄື່ອນໄຫວວາງສະແດງ, ຊື້ຂາຍເຄື່ອງ, ຕະຫຼາດປີໃໝ່ກຳມະບານ ຍັງຈັດຫຼາຍກິດຈະກຳທີ່ມີຄວາມໝາຍຄື: ກວດສຸຂະພາບ, ກວດໂລກມະເຮັງໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ, ຈົກສະຫຼາກຮັບລາງວັນ, ລາຍການສະແດງສິລະປະ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເຫດໄຟໄໝ້ຢູ່ ອາເມລິກາ: ກຳລັງດັບເພີງແຂ່ງກັບເວລາເພື່ອສະກັດກັ້ນໄຟໄໝ້ແຜ່ລາມກວ້າງອອກ

ເຫດໄຟໄໝ້ຢູ່ ອາເມລິກາ: ກຳລັງດັບເພີງແຂ່ງກັບເວລາເພື່ອສະກັດກັ້ນໄຟໄໝ້ແຜ່ລາມກວ້າງອອກ

ເຖິງວ່າກຳລັງທີ່ມີໜ້າທີ່ໄດ້ຄວບຄຸມໄດ້ 11% ເນື້ອທີ່ຂອງ Palisades ກໍຕາມ, ແຕ່ໄຟໄໝ້ນີ້ໄດ້ເຜົາໄປກວ່າ 8.900 ເຮັກຕາ.
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