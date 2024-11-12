ຂ່າວສານ
ໄຂງານວາງສະແດງ “ຮອຍຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ຈີນ”
ງານວາງສະແດງ “ຮ້ອຍຕີນ ໂຮ່ຈີມິນຢູ່ຈີນ” ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 11 ພະຈິກ ຢູ່ຫໍພິພິທະພັນ ໂຮ່ຈີມິນ, ເຮືອນເລກທີ 19 ຖະໜົນງອກຮ່າ, ຮ່າໂນ້ຍ. ເຂົ້າຮ່ວມພິທີໄຂງານວາງສະແດງມີທ່ານ ລາຍຊວັນມົນ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະປະຈຳຄະນະໂຄສະນາສຶກສາສູນກາງ, ທ່ານ ຮ່ວາງດ້າວເກືອງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ; ທ່ານ ເຄື້ອອວຍ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງສປ.ຈີນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ. ທ່ານ Gennady Stepanovich Bezdetko ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ. ງານວາງສະແດງໂດຍຫໍພິພິທະພັນໂຮ່ຈີມິນ, ກົມຮັກສາສຳເນົາເອກະສານຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກສົມທົບກັນຈັດຕັ້ງເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 100 ປີແຫ່ງວັນ ຫງວຽນອ້າຍກວັກ - ໂຮ່ຈີມິນ ໄປຮອດຈີນເພື່ອຊອກຫາເສັ້ນທາງກູ້ຊາດຄັ້ງທຳອິດ (11/11/1924 - 11/11/2024), ມຸ່ງໄປເຖິງ 75 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ຈີນ (18/1/1950 - 18/1/2025). ທ່ານປ.ອ ຫວູແມັ້ງຮ່າ, ຜູ້ອຳນວຍການຫໍພິພິທະພັນໂຮ່ຈີມິນໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ປະທານໂຮ່ຈີມິນ - ການນຳຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງປະຊາຊົນຫວຽດນາມ, ເພື່ອນມິດສະໜິດສະໜົມຂອງປະຊາຊົນຈີນ. ເພິ່ນໄດ້ອຸທິດສ່ວນຕະຫຼອດຊີວິດຂອງຕົນໃຫ້ແກ່ພາລະກິດປົດປ່ອຍຊາດຂອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ສູ້ຊົນຢ່າງບໍ່ຮູ້ອິດບໍ່ຮູ້ເມື່ອຍເພື່ອສັນຕິພາບ, ຄວາມກ້າວໜ້າໃນທົ່ວໂລກ, ອອກເຫື່ອເທແຮງເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ ແລະ ພັດທະນານ້ຳໃຈມິດຕະພາບລະຫວ່າງສອງພັກ, ປະຊາຊົນສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ຈີນ.
ງານວາງສະແດງໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ຫໍພິພິທະພັນໂຮ່ຈີມິນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 11/11/2024 ຈົດຮອດທ້າຍເດືອນເມສາປີ 2025 ຈຶ່ງອັດລົງ.