ຂ່າວສານ
ໄຂງານວາງສະແດງ “ໂຮ່ຈີມິນ - ສາຍາລັກຜູ້ນຳທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່”
ງານວາງສະແດງໄດ້ແນະນຳຮູບພາບ, ຮູບຖ່າຍ ແລະ ເອກະສານກວ່າ 200 ຢ່າງກ່ຽວກັບປະທານໂຮ່ຈີມິນ, ຊີວິດ ແລະ ພາລະກິດປະຕິວັດຂອງເພິ່ນ. ງານວາງສະແດງດັ່ງກ່າວ ຊ່ວຍໃຫ້ມະຫາຊົນ, ພິເສດແມ່ນຄົນລຸ້ນໜຸ່ມ, ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຊີວິດ, ພາລະກິດ, ແນວຄິດ, ຄຸນສົມບັດ, ແບບແຜນການດຳລົງຊີວິດຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ - ຜູ້ນຳດີເລີດເພື່ອພາລະກິດປະຕິວັດຂອງຊາດ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍນ້ຳໃຈເມດຕາປານີ, ບໍລິສຸດຜຸດຜ່ອງ, ລຽບງ່າຍໃນຊີວິດປະຈຳວັນ. ແຂວງ ເທື່ອທຽນເຫວະ ກໍເປັນບ່ອນທີ່ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນໄດ້ຕິດພັນໃນຄາວເຍົາໄວ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ເທື່ອລະກ້າວ ດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວຮັກຊາດທຳອິດ.
ງານວາງສະແດງດັ່ງກ່າວໄດ້ດຳເນີນຮອດທ້າຍເດືອນມັງກອນ 2024 ຈຶ່ງອັດລົງ.