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ຂ່າວສານ

ໄຂ​ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ “ໂຮ່​ຈີ​ມິນ - ສາ​ຍາ​ລັກຜູ້​ນຳ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່”

ເພື່ອຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນວັນຊາດທີ 2 ກັນຍາ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 31 ສິງຫາ, ຫໍພິພິທະພັນ ໂຮ່ຈີມິນ ເທື່ອທຽນເຫວະ ໄດ້ໄຂງານວາງສະແດງດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ໂຮ່ຈີມິນ - ສາຍາລັກຜູ້ນຳທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່”.
ງານວາງສະແດງດຳເນີນຮອດທ້າຍເດືອນມັງກອນ 2024 ຈຶ່ງອັດລົງ (ພາບ:TTXVN)

ງານວາງສະແດງໄດ້ແນະນຳຮູບພາບ, ຮູບຖ່າຍ ແລະ ເອກະສານກວ່າ 200 ຢ່າງກ່ຽວກັບປະທານໂຮ່ຈີມິນ, ຊີວິດ ແລະ ພາລະກິດປະຕິວັດຂອງເພິ່ນ. ງານວາງສະແດງດັ່ງກ່າວ ຊ່ວຍໃຫ້ມະຫາຊົນ, ພິເສດແມ່ນຄົນລຸ້ນໜຸ່ມ, ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຊີວິດ, ພາລະກິດ, ແນວຄິດ, ຄຸນສົມບັດ, ແບບແຜນການດຳລົງຊີວິດຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ - ຜູ້ນຳດີເລີດເພື່ອພາລະກິດປະຕິວັດຂອງຊາດ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍນ້ຳໃຈເມດຕາປານີ, ບໍລິສຸດຜຸດຜ່ອງ, ລຽບງ່າຍໃນຊີວິດປະຈຳວັນ. ແຂວງ ເທື່ອທຽນເຫວະ ກໍເປັນບ່ອນທີ່ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນໄດ້ຕິດພັນໃນຄາວເຍົາໄວ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ເທື່ອລະກ້າວ ດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວຮັກຊາດທຳອິດ.

ງານວາງສະແດງດັ່ງກ່າວໄດ້ດຳເນີນຮອດທ້າຍເດືອນມັງກອນ 2024 ຈຶ່ງອັດລົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ້າງ​ກຳ​ລັງ​ບັນ​ດາ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ເອ​ກະ​ຊົນ​ໃຫຍ່, ມີ​ການພັດ​ທະ​ນາ​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ

ສ້າງ​ກຳ​ລັງ​ບັນ​ດາ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ເອ​ກະ​ຊົນ​ໃຫຍ່, ມີ​ການພັດ​ທະ​ນາ​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ

ລັດຖະບານ ຕ້ອງມີບັນດານະໂຍບາຍລະອຽດກ່ວາອີກ ເພື່ອສ້າງກຳລັງບັນດາວິສາຫະກິດເອກະຊົນໃຫຍ່, ມີການພັດທະນາຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ສາມາດຮັບມືກັບບັນດາຜົນກະທົບທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງຈາກພາຍນອກ ແລະ ເພີ່ມທະວີປະສິດທິພົນຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ.
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