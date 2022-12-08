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ຂ່າວສານ

ໄຂ​ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດສາ​ກົນ ຫວຽດ​ນາມ 2022

“ນະໂຍບາຍປ້ອງກັນຊາດຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນສັນຕິພາບ, ປ້ອງກັນຕົວ ແລະ ເພື່ອປະຊາຊົນ. ປັດຈຸບັນ, ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ພວມຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມບັນດາຮູບແບບການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດທີ່ເໝາະສົມທັງສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍກັບບັນດາປະເທດໃນໂລກ. ການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ພິເສດແມ່ນງານວາງສະແດງປ້ອງກັນຊາດສາກົນປີ 2022 ຈະເປີດກາລະໂອກາດຮ່ວມມື ພ້ອມກັນສຶກສາຄົ້ນຄວ້າທ່າອ່ຽງພັດທະນາຂອງຍານອຸປະກອນເຕັກນິກອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຢູ່ໃນໂລກ..."
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິ໋ງກົດປຸ່ມໄຂງານວາງສະແດງ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 8 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ດຳເນີນພິທີໄຂງານວາງສະແດງປ້ອງກັນຊາດສາກົນ ຫວຽດນາມ ປີ 2022. ເຂົ້າຮ່ວມເຫດການດັ່ງກ່າວມີທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ; ທ່ານພົນເອກ ຈັນສະໝອນ ຈັນຍະລາດ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລາວ; ທ່ານ Saikhanbayar Gursed ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ມົງໂກນ; ທ່ານພົນຕີ Victor Rojo Ramos, ຫົວໜ້າຝ່າຍການເມືອງບັນດາກຳລັງປະກອບອາວຸດປະຕິວັດ ກູບາ… ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າການນຳກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ຜູ້ບັນຊາການທະຫານບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ ແລະໂລກ. ໂດຍດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 8 – 10 ທັນວາ, ງານວາງສະແດງໄດ້ດຶງດູດກວ່າ 170 ຫົວໜ່ວຍ, ວິສາຫະກິດ ທີ່ມາຈາກ 30 ປະເທດໃນໂລກເຂົ້າຮ່ວມ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ:

“ນະໂຍບາຍປ້ອງກັນຊາດຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນສັນຕິພາບ, ປ້ອງກັນຕົວ ແລະ ເພື່ອປະຊາຊົນ. ປັດຈຸບັນ, ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ພວມຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມບັນດາຮູບແບບການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດທີ່ເໝາະສົມທັງສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍກັບບັນດາປະເທດໃນໂລກ. ການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ພິເສດແມ່ນງານວາງສະແດງປ້ອງກັນຊາດສາກົນປີ 2022 ຈະເປີດກາລະໂອກາດຮ່ວມມື ພ້ອມກັນສຶກສາຄົ້ນຄວ້າທ່າອ່ຽງພັດທະນາຂອງຍານອຸປະກອນເຕັກນິກອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຢູ່ໃນໂລກ; ຫັນຊ່ອງທາງການຊື້ຂາຍເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ; ວິທີຮັບເໝົາ, ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີຂອງຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຜະລິດອາວຸດຍຸດໂທປະກອນ, ພະລາທິການ, ຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ກຳລັງປະກອບອາວຸດຂອງບັນດາປະເທດ ເພື່ອຮັບໃຊ້ຄວາມຕ້ອງການປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ, ປົກປ້ອງປະຊາຊົນຈາກສິ່ງທ້າທາຍຄວາມໝັ້ນຄົງແບບເກົ່າ ແລະ ແບບໃໝ່”.

ໃນຂອບເຂດງານວາງສະແດງການປ້ອງກັນຊາດສາກົນ ຫວຽດນາມ ປີ 2022 ຈະດຳເນີນເຫດການຕ່າງໆຄື ກອງປະຊຸມສຳມະນາ “ຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນຂົງເຂດາປ້ອງກັນຊາດ”, “ການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາປະເທດ”; ເວທີປາໄສ “ຮ່ວມມືກ່ຽວກັບອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ”./.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນຳຊຸດເສື້ອຍາວ ຫວຽດນາມ ອອກສູ່ໂລກ

ນຳຊຸດເສື້ອຍາວ ຫວຽດນາມ ອອກສູ່ໂລກ

ງານບຸນຊຸດເສື້ອຍາວທ່ອງທ່ຽວ ຮ່າໂນ້ຍ ປີ 2022 ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອຊຸກຍູ້ການເຄື່ອນໄຫວດ້ານການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ເວົ້າສະເພາະ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວທົ່ວປະເທດເວົ້າລວມ
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