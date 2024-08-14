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ຂ່າວສານ

ໄຂ​ງານ​ມະ​ໂຫລານ​​ອະ​ນຸ​ຊົນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ ປີ 2024

ງານມະໂຫລານແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວໂດຍຄະນະຊາວໜຸ່ມນະຄອນຈັດຂຶ້ນປະຈຳທຸກໆ 2 ປີເທື່ອໜຶ່ງ ນັບແຕ່ປີ 2010 ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ອັນໄດ້ກາຍເປັນໂອກາດພົບປະແລກປ່ຽນທີ່ມ່ວນຊືນ, ເປັນປະໂຫຍດ, ປະກອບສ່ວນແນະນຳມູນເຊືິ້ອປະຫວັດສາດ, ຄວາມງາມດ້ານວັດທະນະທຳ, ມູນເຊື້ອຂອງ 3 ປະເທດໃຫ້ແກ່ອະນຸຊົນ 3 ປະເທດ.
ລາຍການສະແດງສິລະປະໃນພິທີໄຂ (ພາບ: qdnd.vn)

ເພື່ອແນໃສ່ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ຄົບຮອບ 62 ປີ (5/9/1962 – 5/9/2024), ວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ ຄົບຮອບ 57 ປີ (24/06/1967 – 24/06/2024), ວັນທີ 13 ສິງຫາ, ຄະນະຊາວໜຸ່ມນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີໄຂງານມະໂຫລານອະນຸຊົນຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ ປີ 2024. ງານມະໂຫລານແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວໂດຍຄະນະຊາວໜຸ່ມນະຄອນຈັດຂຶ້ນປະຈຳທຸກໆ 2 ປີເທື່ອໜຶ່ງ ນັບແຕ່ປີ 2010 ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ອັນໄດ້ກາຍເປັນໂອກາດພົບປະແລກປ່ຽນທີ່ມ່ວນຊືນ, ເປັນປະໂຫຍດ, ປະກອບສ່ວນແນະນຳມູນເຊືິ້ອປະຫວັດສາດ, ຄວາມງາມດ້ານວັດທະນະທຳ, ມູນເຊື້ອຂອງ 3 ປະເທດໃຫ້ແກ່ອະນຸຊົນ 3 ປະເທດ.

ປີ 2024, ງານມະໂຫລານ ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນອະນຸຊົນ 215 ຄົນ ທີ່ມາຈາກບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຂອງ ຫວຽດນາມ, ພ້ອມກັບອະນຸຊົນມາຈາກ ກຳປູເຈຍ ແລະ ລາວ ແລະ ພະນັກງານຮັບຜິດຊອບກອງອະນຸຊົນ 36 ຄົນ ທີ່ມາຈາກ 3 ປະເທດ. ງານມະໂຫລານຈະດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 13 – 15 ສິງຫາ, ໃນບໍລິເວນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ຢ້ຽມຊົມທັດສະນະສຶກສາ “ສະຖານທີ່ລຸງໂຮ່ ກັບ ອະນຸຊົນ”; ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາກິດຈະກຳແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ, ສິລະປະ, ການເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນຊີວິດ, ແລກປ່ຽນຂອງຂວັນ , ຢ້ຽມຊົມຮ່ອງຮອຍສະຖານປະຫວັດສາດ; ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການການນຳນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ພົບປະກັບຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມງານມະໂຫລານ, ແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳເຍົາວະຊົນ 3 ປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ;…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຍູ້ແຮງການຮ່ວມສຳພັນກໍ່ສ້າງເຂດວັດຖຸດິບ ເພື່ອສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກະເສດແບບຍືນຍົງ

ຍູ້ແຮງການຮ່ວມສຳພັນກໍ່ສ້າງເຂດວັດຖຸດິບ ເພື່ອສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກະເສດແບບຍືນຍົງ

ໄລຍະຜ່ານມາ, ຜະລິດຕະພັນກະເສດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຄ່ອຍໆແຊກຊຶມເຂົ້າບັນດາຕະຫລາດຕ່າງປະເທດທີ່ເຄັ່ງຄັດກັບຄຸນນະພາບຄື: ອາເມລິກາ, ອົດສະຕາລີ, ຍີ່ປຸ່ນ, ສ. ເກົາຫລີ, ໄທ, ສະຫະພາບເອີລົບ, ຈີນ ແລະ ຫລາຍປະເທດອື່ນ. ເພື່ອໃຫ້ມີໝາກຜົນນີ້, ນອກຈາກຂັ້ນຕອນການປູກຝັງທີ່ປອດໄພ, ຜະລິດຕະພັນມີຄຸນນະພາບແລ້ວ ຍັງຕ້ອງມີການຮ່ວມສຳພັນຢ່າງແຫນ້ນແຟ້ນລະຫວ່າງຜູ້ຜະລິດກັບວິສາຫະກິດ ເພື່ອກໍ່ສ້າງເຂດວັດຖຸດິບ, ຮັບໃຊ້ໃຫ້ການສົ່ງອອກ. ນີ້ພວມແມ່ນທິດກ້າວເດີນໂດຍບັນດາເຮືອນສວນຢູ່ ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງ ຜັນຂະຫຍາຍ.
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