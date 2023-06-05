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ຂ່າວສານ

ໄຂ​ງານ​ມະ​ຫາ​ກຳ​ກິ​ລາ ​ASEAN Para Games 12

ງານມະຫາກຳກິລາຄົນພິການ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ຄັ້ງທີ 12 (ASEAN Para Games 12) ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢູ່ສະໜາມກິລາແຫ່ງຊາດ Morodok Techo ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ ໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 3 ມິຖຸນາ.
  ພິທີໄຂງານມະຫາກຳກິລາ ASEAN Para Games 12 (ພາບ: VOV)  

ພິທີໄຂ ໂດຍທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ  Samdech Techo Hun Sen ແລະ ພັນລະຍາ Bun Rany  ເປັນປະທານ. ພິທີໄຂ ASEAN Para Games 12 ໄດ້ເລີ່ມດ້ວຍພິທີນັບຖອຍຫຼັງ ແລະ ການສະແດງຍິງບັ້ງໄຟດອກທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະ ຈັບໃຈ. ຖັດຈາກນັ້ນ ແມ່ນພິທີແຫ່ທຸງຊາດ ແລະ ທຳພິທີເຄົາລົບທຸງຂອງ ກຳປູເຈຍ. ພິເສດ, ໃນພິທີເຄົາລົບທຸງ ແລະ ຊັກທຸງຂຶ້ນເສົາ, ມີລາຍການສະແດງພາສາກາຍຂອງ 40 ຄົນ.

ພິທີໄຂ ASEAN Para Games 12 ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ດ້ວຍພິທີແຫ່ຂະບວນຂອງ 11 ຄະນະນັກກິລາຄົນພິການທີ່ມາຈາກບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ດ້ວຍ ນັກກິລາປະມານ 600 ຄົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ້າງ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ໃໝ່​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ພົ​ວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທ​ະ​ສາດ ຫວຽດ​ນາມ - ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ

ສ້າງ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ໃໝ່​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ພົ​ວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທ​ະ​ສາດ ຫວຽດ​ນາມ - ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ

ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Anthony Albanese ປະກອບສ່ວນສ້າງກຳລັງໜູນໃໝ່ແກ່ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດໃນສະພາບການ ຫວຽດນາມ ແລະ ອົດສະຕາລີ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ຄົບຮອບ 50 ປີ (1973 – 2023).
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