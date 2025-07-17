ຂ່າວສານ
ໄຂງານຕັ້ງຄ້າຍພັກແລ້ງ ຫວຽດນາມ 2025: ພ້ອມກັນຂຽນຕໍ່ເລື່ອງລາວສັນຕິພາບ
ໂດຍໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 14 ກໍລະກົດ ຫາວັນທີ 26 ກໍລະກົດ, ງານຕັ້ງພັກແລ້ງ ຫວຽດນາມ 2025 ມີຫົວຂໍ້ “ພ້ອມກັນຂຽນຕໍ່ເລື່ອງລາວສັນຕິພາບ”, ລວມມີຫຼາຍກິດຈະກຳຢ້ຽມຊົມ, ທັດສະນະສຶກສາ, ການບໍລິຈາກທຳການກຸສົນ ແລະ ແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ, ປະຫວັດສາດຢູ່ 10 ແຂວງ, ນະຄອນໃນທົ່ວປະເທດ.
ງານຕັ້ງຄ້າຍພັກແລ້ວປີນີ້ ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຊາວໜຸ່ມເຍົາວະຊົນ 110 ຄົນ ທີ່ເປັນຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສ ຢູ່ 31 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວໃນທົ່ວໂລກ. ຈຸດໃໝ່ຂອງງານບຸນພັກແລ້ງປີນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນກັບກົມຮັກສາສັນຕິພາບ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນມີຄວາມເຂົ້າໃຈແຈ້ງກ່ຽວກັບພາລະກຳ ແລະ ບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມ ສຳລັບບັນດາກິດຈະກຳຮັກສາສັນຕິພາບໃນໂລກ ໃນສະພາບການປັດຈຸບັນ. ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໃນພິທີໄຂ, ທ່ານນາງ ເລທິທູຮັ່ງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ງານຕັ້ງຄ້າຍພັກແລ້ງ ຫວຽດນາມ ປີນີ້ ແມ່ນວິວັດການພິເສດແກ່ຍາວໃນ 14 ວັນ, ໄປຜ່ານຫຼາຍແຂວງ ແລະ ນະຄອນໃນທົ່ວປະເທດ, ເພື່ອໃຫ້ພວກນ້ອງໄດ້ກັບຄືນສູ່ກົກເຄົ້າເຫງົ້າກໍຂອງຊາດ, ກັບປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຊາວ ຫວຽດນາມ. ໃນໄລຍະດຳເນີນງານບຸນ, ພວກນ້ອງບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ຄົ້ນຫາຄວາມງາມຂອງປະເທດຊາດ, ຈາກເຂດພູພຽງຕະຫຼອດຮອດເຂດທົ່ງພຽງ, ຈາກມໍລະດົກຕະຫຼອດຮອດບັນດາຕົວເມືອງທີ່ທັນສະໄໝເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງໄດ້ເຊື່ອມຕົວເຂົ້າກັບບັນດາກິດຈະກຳຂອງວົງຄະນະຍາດ, ການແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ, ພາສາຫວຽດ, ຊອກຮູ້ປະຫວັດສາດ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ຜ່ານບັນດາກິດຈະກຳບໍລິຈາກທຳການກຸສົນອີກດ້ວຍ”.