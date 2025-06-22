ຂ່າວສານ
ໄຂງານບຸນ “ຮັບຊົມ ດ່ານັງ 2025”
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 20 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສວນສາທາລະນະບຽນດົງ ນະຄອນ ດ່ານັງ, ໄດ້ ໄຂງານບຸນ “ຮັບຊົມ ດ່ານັງ 2025”. ງານບຸນໄດ້ຈັດຄື້ນແຄ່ວັນທີ 19-23 ມິຖຸນາ ດ້ວຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳ, ກິລາ, ບັນເທິງ, ອາຫານການກິນ ຊື່ງໄດ້ນຳມາເຊິ່ງຫຼາຍການລົງຕົວຈິງໃຫ້ແກ່ ປຊຊ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວໃນລະດູແລ້ງປີນີ້.
ງານບຸນ “ຮັບຊົມ ດ່ານັງ 2025” ພ້ອມກັບງານບຸນຍິງບັ້ງໄຟດອກສາກົນ ດ່ານັງ 2525, ງານມະໂຫລານສາຍຟິມຮູບເງົາ ອາຊີ ຄັ້ງທີ 3, ລາຍການສະແດງສິລະປະ “ສີສັນ ເຊີນລາ”….ແມ່ນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃນລະດູແລ້ງທີ່ພິເສດສະເພາະ ເພື່ອດຶງດູດໃຈແຂກທ່ອງທ່ຽວ.