Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ໄຂ​ງານບ​ຸນ “​ຮັບ​ຊົມ ດ່າ​ນັງ 2025”

ງານບຸນ “ຮັບຊົມ ດ່ານັງ 2025” ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃນລະດູແລ້ງທີ່ພິເສດສະເພາະ ເພື່ອດຶງດູດໃຈແຂກທ່ອງທ່ຽວ.
(ພາບ: TTXVN)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 20 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສວນສາທາລະນະບຽນດົງ ນະຄອນ ດ່ານັງ, ໄດ້ ໄຂງານບຸນ “ຮັບຊົມ ດ່ານັງ 2025”. ງານບຸນໄດ້ຈັດຄື້ນແຄ່ວັນທີ 19-23 ມິຖຸນາ ດ້ວຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳ, ກິລາ, ບັນເທິງ, ອາຫານການກິນ ຊື່ງໄດ້ນຳມາເຊິ່ງຫຼາຍການລົງຕົວຈິງໃຫ້ແກ່ ປຊຊ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວໃນລະດູແລ້ງປີນີ້.

ງານບຸນ “ຮັບຊົມ ດ່ານັງ 2025” ພ້ອມກັບງານບຸນຍິງບັ້ງໄຟດອກສາກົນ ດ່ານັງ 2525, ງານມະໂຫລານສາຍຟິມຮູບເງົາ ອາຊີ ຄັ້ງທີ 3, ລາຍການສະແດງສິລະປະ “ສີສັນ ເຊີນລາ”….ແມ່ນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃນລະດູແລ້ງທີ່ພິເສດສະເພາະ ເພື່ອດຶງດູດໃຈແຂກທ່ອງທ່ຽວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກຳ​ປູ​ເຈຍ ນາບ​ຂູ່​ຢຸດ​ຕິ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ​ນ້ຳ​ມັນ​ຈາກ ໄທ

ກຳ​ປູ​ເຈຍ ນາບ​ຂູ່​ຢຸດ​ຕິ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ​ນ້ຳ​ມັນ​ຈາກ ໄທ

ທ່ານປະທານສະພາສູງ/ປະທານພັກ ປຊຊ ກຳປູເຈຍ ກຳອຳນາດ Hun Sen ໄດ້ກ່າວເຕືອນຄວາມອາດສາມາດນຳໃຊ້ຫຼາຍມາດຕະການໂຕ້ຕອບທີ່ແຂງກະດ້າງທີ່ມີຕໍ່ ໄທ...
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top