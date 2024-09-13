ຂ່າວສານ
ໄຂກອງປະຊຸມເທື່ອທີ 37 ຂອງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ
ຕາມການຄາດຄະເນ, ກອງປະຊຸມເທື່ອທີ 37 ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ຄັ້ງ (ຄັ້ງທີ 1 ແຕ່ວັນທີ 12 ຫາຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ກັນຍາ; ຄັ້ງທີ 2 ແຕ່ວັນທີ 23 ຫາວັນທີ 26 ກັນຍາ). ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະແບ່ງເວລາສ່ວນຫຼາຍເພື່ອປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບບັນດາຮ່າງກົດໝາຍສະບັບຕ່າງໆຄື: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີສານເຄມີ (ສະບັບປັບປຸງ); ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈຳໜ່າຍພິເສດ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວອາກອນລາຍຮັບວິສາຫະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ); ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການໂຄສະນາ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວຽກເຮັດງານທຳ (ສະບັບປັບປຸງ); ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຳເນົາເອກະສານ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການລົງທຶນດ້ວຍທຶນຂອງລັດວິສາຫະກິດ.
ກ່ຽວກັບວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຈະພິຈາລະນາ, ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ບັນດາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບສະພາບການປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ, ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ; ບົດລາຍງານວຽກງານປະຊາຊົນຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳຂອງສະພາແຫ່ງຊາດເດືອນ ສິງຫາ 2024... ພ້ອມດ້ວຍຫຼາຍບົດລາຍງານສຳຄັນອື່ນໆ.
ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະພິຈາລະນາ, ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຂໍ້ສະເໜີຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີກ່ຽວກັບການແຕ່ງຕັ້ງເອກອັກຄະລັດຖະທູດຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ສສ.ຫວຽດນາມ.