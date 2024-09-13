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ຂ່າວສານ

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸ​ມ​ເທື່ອ​ທີ 37 ຂອງ ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ກັນຍາ, ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມເຕິນຈ່າວ, ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ຮ່າໂນ້ຍ ຈະໄຂກອງປະຊຸມເທື່ອທີ 37 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ.
ພາບໃນມື້ໄຂກອງປະຊຸມເທື່ອທີ 37 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ (ພາບ: Thống Nhất – TTXVN

ຕາມການຄາດຄະເນ, ກອງປະຊຸມເທື່ອທີ 37 ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ຄັ້ງ (ຄັ້ງທີ 1 ແຕ່ວັນທີ 12 ຫາຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ກັນຍາ; ຄັ້ງທີ 2 ແຕ່ວັນທີ 23 ຫາວັນທີ 26 ກັນຍາ). ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະແບ່ງເວລາສ່ວນຫຼາຍເພື່ອປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບບັນດາຮ່າງກົດໝາຍສະບັບຕ່າງໆຄື: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີສານເຄມີ (ສະບັບປັບປຸງ); ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈຳໜ່າຍພິເສດ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວອາກອນລາຍຮັບວິສາຫະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ); ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການໂຄສະນາ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວຽກເຮັດງານທຳ (ສະບັບປັບປຸງ); ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຳເນົາເອກະສານ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການລົງທຶນດ້ວຍທຶນຂອງລັດວິສາຫະກິດ.

ກ່ຽວກັບວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຈະພິຈາລະນາ, ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ບັນດາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບສະພາບການປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ, ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ; ບົດລາຍງານວຽກງານປະຊາຊົນຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳຂອງສະພາແຫ່ງຊາດເດືອນ ສິງຫາ 2024... ພ້ອມດ້ວຍຫຼາຍບົດລາຍງານສຳຄັນອື່ນໆ.

ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະພິຈາລະນາ, ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຂໍ້ສະເໜີຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີກ່ຽວກັບການແຕ່ງຕັ້ງເອກອັກຄະລັດຖະທູດຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ສສ.ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຍີ່​ປຸ່ນ, ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາ​ກົນ ໜູນ​ຊ່ວຍ ຫວຽດ​ນາມ ແກ້​ໄຂ​ຜົນ​ຮ້າຍ​ຢ້ອນຫຼັງ​ຈາກ​ພາ​ຍຸ Yagi

ຍີ່​ປຸ່ນ, ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາ​ກົນ ໜູນ​ຊ່ວຍ ຫວຽດ​ນາມ ແກ້​ໄຂ​ຜົນ​ຮ້າຍ​ຢ້ອນຫຼັງ​ຈາກ​ພາ​ຍຸ Yagi

ຕາມແຫຼ່ງຂ່າວຈາກສະຖານທູດ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສະຖານທູດ ສ.ເກົາຫຼີ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ລັດຖະບານສອງປະເທດນີ້ໄດ້ຕົກລົງໜູນຊ່ວຍສິນຄ້າ, ເຄື່ອງອຸປະກອນສຸກເສີນໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກພາຍຸ Yagi ກໍ່ຂຶ້ນຢູ່ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນ ພາກເໜືອ.
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