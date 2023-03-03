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ຂ່າວສານ

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸ​ມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ G20 ຢູ່ ອິນ​ເດຍ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ມີນາ, ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ກຸ່ມບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດພັດທະນາ ແລະ ຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນແຖວໜ້າໂລກ (G20) ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ New Delhi ຂອງ ອິນເດຍ. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ນອກຈາກ 40 ກວ່າ ນັກການທູດແຖວໜ້າໂລກ ທີ່ມາຈາກປະເທດຕ່າງໆແລ້ວ, ຍັງມີການປະກອບສ່ວນຂອງຜູ້ຕາງໜ້າ 13 ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນອີກດ້ວຍ.
  ພິທີໄຂກອງປະຊຸມ (ພາບ: RTE)  
ໃນບົດກ່າວປາໄສແບບທາງໄກ ສົ່ງໄປຍັງພິທີໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີປະເທດເຈົ້າພາບ ອິນເດຍ Narendra Modi ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫົວຂໍ້ຂອງປີປະທານ G20 ອິນເດຍ ແມ່ນ: “ໜ່ວຍໂລກດຽວ. ຄອບຄົວດຽວ ເພື່ອອະນາຄົດ”. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິນເດຍ ຖືວ່າ “ການຄຸ້ມຄອງທົ່ວໂລກຖືກປະລາໄຊ” ເມື່ອບັນດາກົນໄກຫຼາຍຝ່າຍ ບໍ່ຮັບມືໄດ້ກັບສິ່ງທ້າທາຍຮີບດ່ວນທີ່ສຸດໃນໂລກ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ວິກິດການດ້ານການເງິນ, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19, ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການປະທະກັນ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິນເດຍ ກໍໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມສ່ຽງຖືກຊຸດໂຊມໃນການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງ ສປຊ ແລະ ເລື່ອງບັນດາປະເທດຮັ່ງມີໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຫຼາຍພໍສົມຄວນເຂົ້າໃນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Narendra Modi ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ການນຳບັນດາປະເທດໃນໂລກ ຊອກຫາສຽງເວົ້າລວມ ໃນບັນຫາຕ່າງໆທີ່ຍັງມີທັດສະນະແຕກໂຕນກັນ ເມື່ອການປະທະກັນລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ - ຢູແກຼນ ພວມຮ້ອນເຮັ່ງທີ່ສຸດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ສ​ປ​ຊ ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ອີ​ຣັກ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ສ​ປ​ຊ ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ອີ​ຣັກ

ວັນທີ 1 ມີນາ, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມອີີຣັກຄັ້ງທຳອິດພາຍຫຼັງ 6 ປີ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres ມີການພົບປະກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງປະເທດພາກຕາເວັນອອກກາງນີ້.
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