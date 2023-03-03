ຂ່າວສານ
ໄຂກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ G20 ຢູ່ ອິນເດຍ
ໃນບົດກ່າວປາໄສແບບທາງໄກ ສົ່ງໄປຍັງພິທີໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີປະເທດເຈົ້າພາບ ອິນເດຍ Narendra Modi ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫົວຂໍ້ຂອງປີປະທານ G20 ອິນເດຍ ແມ່ນ: “ໜ່ວຍໂລກດຽວ. ຄອບຄົວດຽວ ເພື່ອອະນາຄົດ”. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິນເດຍ ຖືວ່າ “ການຄຸ້ມຄອງທົ່ວໂລກຖືກປະລາໄຊ” ເມື່ອບັນດາກົນໄກຫຼາຍຝ່າຍ ບໍ່ຮັບມືໄດ້ກັບສິ່ງທ້າທາຍຮີບດ່ວນທີ່ສຸດໃນໂລກ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ວິກິດການດ້ານການເງິນ, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19, ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການປະທະກັນ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິນເດຍ ກໍໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມສ່ຽງຖືກຊຸດໂຊມໃນການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງ ສປຊ ແລະ ເລື່ອງບັນດາປະເທດຮັ່ງມີໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຫຼາຍພໍສົມຄວນເຂົ້າໃນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Narendra Modi ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ການນຳບັນດາປະເທດໃນໂລກ ຊອກຫາສຽງເວົ້າລວມ ໃນບັນຫາຕ່າງໆທີ່ຍັງມີທັດສະນະແຕກໂຕນກັນ ເມື່ອການປະທະກັນລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ - ຢູແກຼນ ພວມຮ້ອນເຮັ່ງທີ່ສຸດ.