ຂ່າວສານ
ໄຂກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສ (SOM) ບັນດາປະເທດອາຊຽນ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງພະນົມເປັນ-ປະເທດກຳປູເຈຍ, ໄດ້ ໄຂກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສ (SOM) ບັນດາປະເທດອາຊຽນ ກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດອາຊຽນ (AMM) ຄັ້ງທີ 55 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຸ້ໂຮ່, ຮັກສາການຫົວໜ້າ SOM ASEAN ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.
ທີ່ກອງປະຊຸມ SOM ASEAN, ບັດດາຜູ້ແທນໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ເອກະພາບໂຄງການດຳເນີນງານ, ລາຍການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດອາຊຽນ. ໃນເວລາ 4 ມື້ທີ່ຈະມາເຖິງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດອາຊຽນ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືຈະເຂົ້າຮ່ວມກ່ວາ 20 ການເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດ ອາຊຽນ, ອາຊຽນ+1, ອາຊຽນ+3 (ລວມມີ ອາຊຽນ, ຍີ່ປຸ່ນ, ສ.ເກົາຫຼີ, ຈີນ), ກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງອາຊີຕາເວັນອອກ (EAS) ແລະ ເວທີປາໄສພາກພື້ນ ອາຊຽນ (ARF), ດ້ວຍບັນດາຈຸດສຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວິວັດການສ້າງປະຊາຄົມ ອາຊຽນ, ສ້າງການກຳນົດທິດພັດທະນາປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ຫຼັງປີ 2025, ສະຫລຸບ ແລະ ກຳນົດທິດການພົວພັນລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື ແລະ ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບສະພາບສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ.