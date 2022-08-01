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ຂ່າວສານ

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອະ​ວຸ​ໂສ (SOM) ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ອາ​ຊຽນ

ທີ່ກອງປະຊຸມ SOM ASEAN, ບັດດາຜູ້ແທນໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ເອກະພາບໂຄງການດຳເນີນງານ, ລາຍການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດອາຊຽນ.
   ສະພາບກອງປະຊຸມ (ພາບ: VOV)  
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງພະນົມເປັນ-ປະເທດກຳປູເຈຍ, ໄດ້ ໄຂກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສ (SOM) ບັນດາປະເທດອາຊຽນ ກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດອາຊຽນ (AMM) ຄັ້ງທີ 55 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຸ້ໂຮ່, ຮັກສາການຫົວໜ້າ SOM ASEAN ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.

ທີ່ກອງປະຊຸມ SOM ASEAN, ບັດດາຜູ້ແທນໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ເອກະພາບໂຄງການດຳເນີນງານ, ລາຍການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດອາຊຽນ. ໃນເວລາ 4 ມື້ທີ່ຈະມາເຖິງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດອາຊຽນ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືຈະເຂົ້າຮ່ວມກ່ວາ 20 ການເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດ ອາຊຽນ, ອາຊຽນ+1, ອາຊຽນ+3 (ລວມມີ ອາຊຽນ, ຍີ່ປຸ່ນ, ສ.ເກົາຫຼີ, ຈີນ), ກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງອາຊີຕາເວັນອອກ (EAS) ແລະ ເວທີປາໄສພາກພື້ນ ອາຊຽນ (ARF),  ດ້ວຍບັນດາຈຸດສຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວິວັດການສ້າງປະຊາຄົມ ອາຊຽນ, ສ້າງການກຳນົດທິດພັດທະນາປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ຫຼັງປີ 2025, ສະຫລຸບ ແລະ ກຳນົດທິດການພົວພັນລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື ແລະ ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບສະພາບສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ງານ​ບຸນ Carnival ຮ່​ວາ​ບິ່ງ ປີ 2022

ງານ​ບຸນ Carnival ຮ່​ວາ​ບິ່ງ ປີ 2022

ຕອນບ່າຍວັນທີ 31 ກໍລະກົດ, ລຽບຕາມເສັ້ນທາງ ຈີລັງໄປຍັງສະໜາມຫຼວງ ຮ່ວາບິ່ງ, ງານບຸນ Carnival ຮ່ວາບິ່ງ ປີ 2022 ໄດ້ຮັບການຈັດຂຶ້ນຢ່າງຟົດຟື້ນ ເຂິ່ງໄດ້ດຶງດູດປະຊາຊົນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຮ່ວມເປັນຈຳນວນຫຼາຍ.
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