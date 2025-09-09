Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຳ​ມະ​ນາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ລະ​ດັບ​ຊາດ​ກ່ຽວ​ກັບມູນ​ເຊື້ອສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ຄົບ​ຮອບ 80 ປີ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 09 ກັນຍາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດລະດັບຊາດ “ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ - 80 ປີແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ພັດທະນາ”.
ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຢູ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV (ພາບ: VOV)

ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ເປັນປະທານຮ່ວມທີ່ກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ມີທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ; ທ່ານ ເຈິ່ນເກີມຕູ ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ; ທ່ານ ຫງວຽນຊວັນຖັງ ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ, ປະທານສະພາທິດສະດີສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ; ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິແທັງ, ຮອງປະທານສະພາແຫງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານ ມາຍວັນຈິງ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ.

ກອງປະຊຸມສຳມະນາແມ່ນໂອກາດເພື່ອຫວນຄືນໄລຍະທາງ 80 ປີ (1945 – 2025) ແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ພັດທະນາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ, ຢັ້ງຢືນບັນດາຄຸນຄ່າປະຫວັດສາດ ແລະ ບົດບາດໃຈກາງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດໃນລະບົບການເມືອງ; ພ້ອມທັງສະຫຼຸບບັນດາຜົນງານ, ບົດຮຽນປະສົບການ, ຊີ້ແຈ້ງບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງປ່ຽນແປງໃໝ່ເພື່ອຍົກສູງປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນການເຄື່ອນໄຫວໃນໄລຍະໃໝ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

