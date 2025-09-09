ຂ່າວສານ
ໄຂກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດລະດັບຊາດກ່ຽວກັບມູນເຊື້ອສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 80 ປີ
ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ເປັນປະທານຮ່ວມທີ່ກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ມີທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ; ທ່ານ ເຈິ່ນເກີມຕູ ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ; ທ່ານ ຫງວຽນຊວັນຖັງ ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ, ປະທານສະພາທິດສະດີສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ; ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິແທັງ, ຮອງປະທານສະພາແຫງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານ ມາຍວັນຈິງ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ.
ກອງປະຊຸມສຳມະນາແມ່ນໂອກາດເພື່ອຫວນຄືນໄລຍະທາງ 80 ປີ (1945 – 2025) ແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ພັດທະນາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ, ຢັ້ງຢືນບັນດາຄຸນຄ່າປະຫວັດສາດ ແລະ ບົດບາດໃຈກາງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດໃນລະບົບການເມືອງ; ພ້ອມທັງສະຫຼຸບບັນດາຜົນງານ, ບົດຮຽນປະສົບການ, ຊີ້ແຈ້ງບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງປ່ຽນແປງໃໝ່ເພື່ອຍົກສູງປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນການເຄື່ອນໄຫວໃນໄລຍະໃໝ່.