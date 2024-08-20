ຂ່າວສານ
ໄຂກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 36 ຂອງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ໄຂກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 36. ໂດຍໄດ້ດຳເນີນໃນເວລາ 4 ມື, ຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຈະປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຫຼາຍເນື້ອໃນສຳຄັນ, ພິເສດ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຈັດການເຄື່ອນໄຫວຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມສຳລັບລັດຖະມົນຕີ 3 ທ່ານ. ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດກໍ່ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງເວທີປາໄສສະພາແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາ; ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບຮ່າງແຜນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ແຜນຮ່າງບົດລາຍງານຂອງຄະນະຕິດຕາມກວດກາກ່ຽວກັບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພັດທະນາ ແລະ ການນຳໃຊ້ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ.