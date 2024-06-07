ຂ່າວສານ
ໄຂກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ອາຊຽນ 20 ກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ປ່ຽນແປງໃໝ່
ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ອາຊຽນ 20 ກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ປ່ຽນແປງໃໝ່ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ໝູນໃຊ້ປັນຍາປະດິດ: ການເດີນທາງມຸ້ງໄປສູ່ອະນາຄົດ” ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 7 ມິຖຸນາຢູ່ ຊຽມຣຽບ ປະເທດ ກຳປູເຈຍ.
ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ Hun Manet ໄດ້ຕີລາຄາສູງເລື່ອງເລືອກເຟັ້ນຂົງເຂດປັນຍາປະດິດ (AI) ຄືເນື້ອໃນຈຸດສຸມ ໃນແຜນການຍຸດທະສາດຕໍ່ໄປ ໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືດ້ານວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ປ່ຽນແປງໃໝ່ທັງກຸ່ມ ອາຊຽນ ໄລຍະ 2026-2035. ທ່ານໄດ້ຍົກອອກຄວາມສຳຄັນຂອງການໝູນໃຊ້ປັນຍາປະດິດ ສຳລັບບັນດາຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຊີອັນດັບໜຶ່ງໃນປະຈຸບັນຂອງມວນມະນຸດ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Hun Manet ກໍ່ໄດ້ຍົກອອກບັນດາສິ່ງທ້າທາຍໃນການກຳນົດທິດ, ຄຸ້ມຄອງ ເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນຈຸດປະສົງຂອງປັນຍາປະກິດ ແມ່ນຮັບໃຊ້ມະນຸດ, ບົນພື້ນຖານກົດໝາຍ, ຄຸນສົມບັດ ແລະ ບັນດາຄຸນຄ່າສັງຄົມທົ່ວໄປ.
ກອງປະຊຸມທົບທວນຄືນໝາກຜົນການປະຕິບັດແຜນການກະທຳ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ປ່ຽນແປງໃໝ່ (APASTI) ໄລຍະ 2016-2025 ແລະຮັບຮອງເອົາແຜນການກະທຳ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ປ່ຽນແປງໃໝ່ ໄລຍະ 2026-2035.