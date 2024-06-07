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ຂ່າວສານ

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ອາ​ຊຽ​ນ 20 ກ່ຽວ​ກັບ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ແລະ ປ່ຽນແປງໃໝ່

ກອງປະຊຸມທົບທວນຄືນໝາກຜົນການປະຕິບັດແຜນການກະທຳ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ປ່ຽນແປງໃໝ່ (APASTI) ໄລຍະ 2016-2025.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ Hun Manet (ພາບ: VOV)

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ອາຊຽນ 20 ກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ປ່ຽນແປງໃໝ່ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ໝູນໃຊ້ປັນຍາປະດິດ: ການເດີນທາງມຸ້ງໄປສູ່ອະນາຄົດ” ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 7 ມິຖຸນາຢູ່ ຊຽມຣຽບ ປະເທດ ກຳປູເຈຍ.

ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ Hun Manet ໄດ້ຕີລາຄາສູງເລື່ອງເລືອກເຟັ້ນຂົງເຂດປັນຍາປະດິດ (AI) ຄືເນື້ອໃນຈຸດສຸມ ໃນແຜນການຍຸດທະສາດຕໍ່ໄປ ໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືດ້ານວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ປ່ຽນແປງໃໝ່ທັງກຸ່ມ ອາຊຽນ ໄລຍະ 2026-2035. ທ່ານໄດ້ຍົກອອກຄວາມສຳຄັນຂອງການໝູນໃຊ້ປັນຍາປະດິດ ສຳລັບບັນດາຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຊີອັນດັບໜຶ່ງໃນປະຈຸບັນຂອງມວນມະນຸດ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Hun Manet ກໍ່ໄດ້ຍົກອອກບັນດາສິ່ງທ້າທາຍໃນການກຳນົດທິດ, ຄຸ້ມຄອງ ເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນຈຸດປະສົງຂອງປັນຍາປະກິດ ແມ່ນຮັບໃຊ້ມະນຸດ, ບົນພື້ນຖານກົດໝາຍ, ຄຸນສົມບັດ ແລະ ບັນດາຄຸນຄ່າສັງຄົມທົ່ວໄປ.

ກອງປະຊຸມທົບທວນຄືນໝາກຜົນການປະຕິບັດແຜນການກະທຳ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ປ່ຽນແປງໃໝ່ (APASTI) ໄລຍະ 2016-2025 ແລະຮັບຮອງເອົາແຜນການກະທຳ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ປ່ຽນແປງໃໝ່ ໄລຍະ 2026-2035.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຈົດ​ໝາຍ​ ແລະ ສານ​ຊົມ​ເຊີຍ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ

ຈົດ​ໝາຍ​ ແລະ ສານ​ຊົມ​ເຊີຍ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ

ເນື່ອງໃນໂອກາດທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເລືອກຕັ້ງທ່ານ ໂຕເລີມ ດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ, ການນຳບັນດາປະເທດ ອາເມລິກາ, ເຢຍລະມັນ, ໂຮນລັງ, ບຸນກາຣີ, ເຊັກບີ ໄດ້ຝາກຈົດໝາຍ, ສານຊົມເຊີຍ.
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