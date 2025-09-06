Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 49 ຂອງ ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະສະຫງວນເວລາສ່ວນຫຼາຍໃຫ້ແກ່ວຽກງານສ້າງກົດໝາຍ ພິຈາລະນາຮ່າງກົດໝາຍ 14 ສະບັບ (ໃນນັ້ນມີ 7 ສະບັບໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງຮອບດ້ານ), ມີຂອບເຂດກວ້າງ, ມີຜົນກະທົບໃຫຍ່ຫຼວງ.
ທ່ານເຈິ່ນແທັງເໝິນ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ກັນຍາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ (ຮ່າໂນ້ຍ), ໄດ້ໄຂຂຶ້ນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 49 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ. ນີ້ແມ່ນກອງປະຊຸມສຳຄັນເພື່ອສຸມໃສ່ກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 10, ວາລະປະຊຸມສຸດທ້າຍຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XV, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໜ້າທີ່ໃໝ່ຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍ, ຮັບປະກັນການປະຕິບັດສຳເລັດໂຄງການວຽກງານໃນທົ່ວອາຍຸການຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະສະຫງວນເວລາສ່ວນຫຼາຍໃຫ້ແກ່ວຽກງານສ້າງກົດໝາຍ ພິຈາລະນາຮ່າງກົດໝາຍ 14 ສະບັບ (ໃນນັ້ນມີ 7 ສະບັບໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງຮອບດ້ານ), ມີຂອບເຂດກວ້າງ, ມີຜົນກະທົບໃຫຍ່ຫຼວງ. ບັນດາໂຄງການມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງເຖິງລະບອບລະບຽບການເສດຖະກິດການຕະຫຼາດ, ສິດທິມະນຸດ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ, ເພື່ອແນໃສ່ຫັນບັນດາແຜນນະໂຍບາຍ, ການກຳນົດທິດໃຫຍ່ຂອງພັກເປັນລະບອບລະບຽບການຢ່າງທັນການ ພາຍຫຼັງບັນດາມະຕິ ໂດຍສູນກາງຫາກໍ່ປະກາດໃຊ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ຂະ​ແໜງການ​ສຶກ​ສາ​ຕ້ອງ​ກາຍ​ເປັນ​ກຳລັງ​ໜູນ​ແກ່ນ​ສານ​ເພື່ອ​ພັດ​ທະ​ນາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ

ຂະ​ແໜງການ​ສຶກ​ສາ​ຕ້ອງ​ກາຍ​ເປັນ​ກຳລັງ​ໜູນ​ແກ່ນ​ສານ​ເພື່ອ​ພັດ​ທະ​ນາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 05 ກັນຍາ, ຢູ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ (ຮ່າໂນ້ຍ), ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນມູນເຊື້ອຂະແໜງການສຶກສາຄົບຮອບ 80 ປີ ແລະ ໄຂສົກຮຽນໃໝ່ 2025 – 2026. ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ທ່ານ ເລືອງເກື່ອງ ປະທານປະເທດ, ທ່ານ ຟ້າມມິງຈິງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝິ້ນ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີ.
