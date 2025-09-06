ຂ່າວສານ
ໄຂກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 49 ຂອງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ກັນຍາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ (ຮ່າໂນ້ຍ), ໄດ້ໄຂຂຶ້ນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 49 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ. ນີ້ແມ່ນກອງປະຊຸມສຳຄັນເພື່ອສຸມໃສ່ກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 10, ວາລະປະຊຸມສຸດທ້າຍຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XV, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໜ້າທີ່ໃໝ່ຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍ, ຮັບປະກັນການປະຕິບັດສຳເລັດໂຄງການວຽກງານໃນທົ່ວອາຍຸການຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະສະຫງວນເວລາສ່ວນຫຼາຍໃຫ້ແກ່ວຽກງານສ້າງກົດໝາຍ ພິຈາລະນາຮ່າງກົດໝາຍ 14 ສະບັບ (ໃນນັ້ນມີ 7 ສະບັບໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງຮອບດ້ານ), ມີຂອບເຂດກວ້າງ, ມີຜົນກະທົບໃຫຍ່ຫຼວງ. ບັນດາໂຄງການມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງເຖິງລະບອບລະບຽບການເສດຖະກິດການຕະຫຼາດ, ສິດທິມະນຸດ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ, ເພື່ອແນໃສ່ຫັນບັນດາແຜນນະໂຍບາຍ, ການກຳນົດທິດໃຫຍ່ຂອງພັກເປັນລະບອບລະບຽບການຢ່າງທັນການ ພາຍຫຼັງບັນດາມະຕິ ໂດຍສູນກາງຫາກໍ່ປະກາດໃຊ້.