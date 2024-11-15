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ຂ່າວສານ

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 39 ຂອງ​ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ພະຈິກ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິ້ນ ໄດ້ເປັນປະທານວາລະໄຂກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 39 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິ້ນ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ

ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິ້ນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 39 ນີ້ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 14 – 15 ພະຈິກ. ນີ້ແມ່ນກອງປະຊຸມສຳຄັນ, ຮັບຮອງເອົາຫຼາຍເນື້ອໃນກ່ຽວກັບການຮັບເອົາຄຳເຫັນ, ອະພິປາຍຮ່າງກົດໝາຍສະບັບຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືຢູ່ໜ່ວຍງານ ແລະ ກອງປະຊຸມ ກໍຄືກົດໝາຍສະບັບຕ່າງໆທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV.

        ກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 39, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຈະພິຈາລະຈາ, ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ການອະພິປາຍ, ດັດປັບຮ່າງກົດໝາຍ 9 ສະບັບ. ເສີມຂະຫຍາຍນ້ຳໃຈຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ມີປະສິດທິຜົນນັບແຕ່ງວດທີ 1 ຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິ້ນ ສະເໜີໃຫ້ຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ ຈົ່ງຮີບເຮັ່ງກະກຽມບັນດາເງື່ອນໄຂ, ຮັບປະກັນປະຕິບັດສຳເລັດວຽກງານທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍໃຫ້ເປັນຢ່າງດີທີ່ສຸດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ຕ້ອງ​ສະ​ແດງໃຫ້​ເຫັນ​ດ້ວຍ​ການ​ກະ​ທຳ​ລະ​ອຽດ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ຕ້ອງ​ສະ​ແດງໃຫ້​ເຫັນ​ດ້ວຍ​ການ​ກະ​ທຳ​ລະ​ອຽດ

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນມູນເຊື້ອແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 94 ປີ ((18/11/1930 - 18/11/2024), ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ພະຈິກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມວັນບຸນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ ກັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຢູ່ເຂດຊຸມຊົນ ເຂດ 8, ເທດສະບານເມືອງ ນາເຊິ່ມ, ເມືອງ ວັນຫຼາງ, ແຂວງ ລ້າງເຊິນ.
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