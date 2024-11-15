ຂ່າວສານ
ໄຂກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 39 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ
ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິ້ນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 39 ນີ້ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 14 – 15 ພະຈິກ. ນີ້ແມ່ນກອງປະຊຸມສຳຄັນ, ຮັບຮອງເອົາຫຼາຍເນື້ອໃນກ່ຽວກັບການຮັບເອົາຄຳເຫັນ, ອະພິປາຍຮ່າງກົດໝາຍສະບັບຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືຢູ່ໜ່ວຍງານ ແລະ ກອງປະຊຸມ ກໍຄືກົດໝາຍສະບັບຕ່າງໆທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV.
ກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 39, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຈະພິຈາລະຈາ, ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ການອະພິປາຍ, ດັດປັບຮ່າງກົດໝາຍ 9 ສະບັບ. ເສີມຂະຫຍາຍນ້ຳໃຈຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ມີປະສິດທິຜົນນັບແຕ່ງວດທີ 1 ຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິ້ນ ສະເໜີໃຫ້ຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ ຈົ່ງຮີບເຮັ່ງກະກຽມບັນດາເງື່ອນໄຂ, ຮັບປະກັນປະຕິບັດສຳເລັດວຽກງານທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍໃຫ້ເປັນຢ່າງດີທີ່ສຸດ.