ໄຂເຂດເຊີດຊູສິນຄ້າ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ

ບັນດາວິສາຫະກິດ, ຜະລິດຕະພັນເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງໄດ້ຄັດເລືອກຢ່າງລະອຽດລະອໍ, ຮັບປະກັນມາດຕະຖານ “made in Vietnam” 100% ມີຕົ້ນກຳເນີດຢ່າງຈະແຈ້ງ, ຄຸນນະພາບດີ.
  (ພິທີເປີດເຂດວາງສະແດງ livestream “ພະລັງຊີວິດຂອງສິນຄ້າ ຫວຽດນາມ”)  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 05 ກຸມພາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາຕະຫຼາດພາຍໃນປະເທດ, ກະຊວງອຸສາຫະກຳການຄ້າ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປີດເຂດວາງສະແດງ livestream “ພະລັງຊີວິດຂອງສິນຄ້າ ຫວຽດນາມ”, ສ້າງຂີດໝາຍການມີໜ້າຂອງສິນຄ້າ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຖະໜົນ ຈ່າງຕ່ຽນ, ຮ່າໂນ້ຍ, ສ້າງເປັນສະຖານທີ່ລື້ງເຄີຍ, ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນເພື່ອເຊີດຊູສິນຄ້າ ຫວຽດນາມ ຢູ່ໃຈກາງນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ. ເຫດການແມ່ນເພື່ອປະກອບສ່ວນແຜ່ກະຈາຍສານທີ່ວ່າ “ຊາວ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ບຸລິມະສິດນຳໃຊ້ສິນຄ້າ ຫວຽດນາມ” ໃນສະພາບການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກວ້າງຂວາງ.

        ບັນດາວິສາຫະກິດ, ຜະລິດຕະພັນເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງໄດ້ຄັດເລືອກຢ່າງລະອຽດລະອໍ, ຮັບປະກັນມາດຕະຖານ “made in Vietnam” 100% ມີຕົ້ນກຳເນີດຢ່າງຈະແຈ້ງ, ຄຸນນະພາບດີ. ທ່ານ ເຈິ່ນຮຶວລິງ, ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາຕະຫຼາດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ຫວຽດນາມ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

        “ປີນີ້, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈະເຄື່ອນໄຫວລາຍການນີ້ ດ້ວຍຄວາມຫວັງຈະມີ 100 ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ - ຕາງໜ້າໃຫ້ຜະລິດຕະພັນ “made in Vietnam” 100% ຢ່າງແທ້ຈິງ, ເຊິ່ງເປັນຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈຂອງປະເທດຊາດ, ຂອງ ຫວຽດນາມ, ມີວັດທະນະທຳ, ມີສີສັນ, ມີຄວາມໝາຍ ແລະ ລາຄາເໝາະສົມ”.

        ພ້ອມກັບການເຄື່ອນໄຫວ livestream, ແຂກມາຢ້ຽມຊົມສາມາດຊື້ເຄື່ອງຂອງໄດ້ໂດຍກົງຢູ່ທີ່ນີ້ໃນເວລາທີ່ໄດ້ກຳນົດດ້ວຍລາຄາທີ່ດຶງດູດໃຈ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາ​ມ​ລັດ​ຖະ​ກິດ​ຢູ່ ລາວ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາ​ມ​ລັດ​ຖະ​ກິດ​ຢູ່ ລາວ

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ດຳເນີນໂອ້ລົມເຈລະຈາ ກັບທ່ານ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ, ເປັນສັກຂີພິຍານ ພິທີມອບຮັບບັນດາເອກະສານຮ່ວມມື.
