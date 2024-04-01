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ຂ່າວສານ

ໄຂສັບປະດາວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ຟູອຽນ 2024

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 30 ມີນານີ້, ຢູ່ນະຄອນ ຕຸຍຮ່ວາ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ຟູອຽນ ໄດ້ເປີດ ສັບປະດາວັດທະນະທຳ - ທ່ອງທ່ຽວ ປີ 2024 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ກັບຄືນສູ່ເຂດມໍລະດົກຟູອຽນ”.
ລາຍການສະແດງສິລະປະໃນພິທີໄຂສັບປະດາວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວຟູອຽນ 2024

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 49 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍແຂວງ ຟູອຽນ (1 ເມສາ 1975 – 1 ເມສາ 2024), ໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 30 ມີນານີ້, ຢູ່ນະຄອນ ຕຸຍຮ່ວາ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ຟູອຽນ ໄດ້ເປີດ ສັບປະດາວັດທະນະທຳ - ທ່ອງທ່ຽວ ປີ 2024 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ກັບຄືນສູ່ເຂດມໍລະດົກຟູອຽນ”.             ການເຄື່ອນໄຫວຕົ້ນຕໍຂອງສັບປະດາວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຟູອຽນ ປີ 2024 ລວມມີ: ງານວາງສະແດງສິນຄ້າ, ໂຄສະນາຜະລິດຕະພັນ OCOP (ໂຄງການແຫ່ງຊາດ, ຜະລິດຕະພັນໜຶ່ງ ຕໍ່ຕາແສງ), ອາຫານການກິນ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ; ການແຂ່ງຂັນບັນດາວົງດົນຕີພາຍໃນແຂວງ; ລາຍການສະແດງບັນດາມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸສົມທົບກັບການສະແດງຊຸດອາພອນທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຢູ່ຟູອຽນ.

ໃນຂະນະດຽວກັນ ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆຂອງແຂວງກໍ່ໄດ້ຈັດບັນດາລາຍການເຄື່ອນໄຫວຕອບສະໜອງເຊັ່ນ: ການສະແດງສິລະປະຂັບບາຍຈ່ອຍ; ຊ່ວງເຮືອ,ແນະນຳບັນດາເຍື່ອງອາຫານທີ່ເປັນເອກະລັກ…

 ສັບປະດາວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວຟູອຽນ 2024 ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 30ມີນາ ຫາວັນທີ 5 ເມສາຈື່ງອັດລົງ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຍົກ​ສູງ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຂອງ ກາ​ເຟ ແລະ ຊາ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ແຜນ​ທີ່​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ກະ​ເສດ ໂລກ

ຍົກ​ສູງ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຂອງ ກາ​ເຟ ແລະ ຊາ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ແຜນ​ທີ່​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ກະ​ເສດ ໂລກ

ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃນວັນບຸນເຊີດຊູ ກາເຟ - ຊາ ຫວຽດນາມ ປີ 2024 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ແລະ ອຸດົມສົມບູນກ່ວາ, ດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງວິສາຫະກິດຫຼາຍແຫ່ງ ແລະ ໄດ້ຮັບການແນະນຳ, ໂຄສະນາໃນວົງກ້ວາງ ຜ່ານຫຼາຍຊ່ອງທາງ.
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