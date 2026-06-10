ຂ່າວສານ
ໄຂວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 3 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 16
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ມິຖຸນາ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 16 ໄດ້ໄຂວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 3 (ວາລະປະຊຸມປະຈຳເກືອນ ມິຖຸນາ 2026) ເພື່ອພິຈາລະນາ, ຕົກລົງຕາມສິດ ສຳລັບບັນດາເນື້ອໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຂົງເຂດຕຸລາການ, ການເງິນ - ງົບປະມານ, ວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ…
ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຕາມລາຍການ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາລັດຖະບັນຍັດ 1 ສະບັບ ແລະ ມະຕິ 1 ສະບັບໃນຂົງເຂດຕຸລາການ ເພື່ອແນໃສ່ສືບຕໍ່ສ້າງກົນໄກນິຕິກຳໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສານປະຊາຊົນໃນເງື່ອນໄຂສ້າງກົງຈັກໃໝ່ໃຫ້ສົມບູນແບບ. ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດກໍ່ຈະພິຈາລະນາມະຕິ 2 ສະບັບກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຂົງເຂດການເງິນ - ງົບປະມານ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ນີ້ແມ່ນຫົວເລື່ອງຕິດຕາມທຳອິດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 16. ສະນັ້ນ, ວຽກງານກະກຽມຕ້ອງໄດ້ດຳເນີນໄປຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ມີແບບມີແຜນ ແລະ ມີວິທະຍາສາດນັບແຕ່ຂອດທຳອິດ. ພິເສດ, ການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມຄັ້ງນີ້ ຕ້ອງຕິດພັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບບັນດາການຊີ້ນຳຍຸດທະສາດຂອງສູນກາງ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຟູມເຟືອຍ ແລະ ຫຍໍ້ທໍ້, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເນື້ອໃນຈິດໃຈມະຕິເລກທີ 04 ຂອງສູນກາງ”.