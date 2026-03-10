ຂ່າວສານ
ໄຂວັນບຸນ ດອກບານ - ຄາດຫວັງດ້ຽນບຽນ
ວັນບຸນດອກບານ ແຂວງດ້ຽນບຽນປີ 2026 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ດອກບານ - ຄາດຫວັງດ້ຽນບຽນ” ໄຂຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 8 ມີນາຢູ່ແຂວງ ດ້ຽນບຽນ. ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາການ ກິດຈະກຳຂອງ ສັບປະດັນວັດທະນະທຳ - ການທ່ອງທ່ຽວ ດ້ຽນບຽນ ໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 6 ມີນາ ຮອດວັນທີ 12 ມີນາ.
ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ດ້ຽນບຽນ ແມ່ນເຂດເຕົ້າໂຮມສິ່ງຍອດຢ້ຽມຂອງເຂດພູຜາປ່າໄມ ໄຕບັກ, ສັນຍາລັກອະມະຕະຂອງລັດທິວິລະຊົນປະຕິວັດຂອງຊາດ. ດ້ວຍໄຊຊະນະປະຫວັດສາດ້ຽນບຽນຝູ “ດັ່ງກ້ອງກັງວານທົ່ວ 5 ທະວີບ - ເຮັດໃຫ້ທົ່ວໂລກສັ່ນສະເທືອນ” (1954) - ດິນແດນຂອງເຂດທຳມະຊາດທີ່ໃຫຍ່ໂຕມະໂຫຖານໄດ້ກາຍເປັນບົດເພງອົງອາດກ້າຫານຂອງເຈດຈຳນົງເອກະລາດ, ຄວາມມຸ່ງຫວັງເສລີພາບ ແລະ ກຳລັງແຮງມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ວັນບຸນດອກບານບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນເຫດການວັດທະນະທຳ - ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງແຂວງ ດຽນບຽນເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນສະຖານທີ່ສະໜິດຕິດພັນ, ເຊີດຊູບັນດາຄຸນຄ່າທາງດ້ານວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອອັນດີງາມຂອງບັນດາເຜົ່າເຂດໄຕບັກໃນພື້ນຖານວັດທະນະທຳທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍສີສັນຊາດ, ເອກະພາບ, ເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍສີຂອງວົງຄະນະຍາດ 54 ຊົນເຜົ່າ. ວັນບຸນແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວຄົ້ນຫາຄວາມງາມດ້ານທຳມະຊາດ, ຊອກຮູ້ຕື່ມອີກຈຸດວັດທະນະທຳ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ເພີ່ມເຕີມນ້ຳໃຈຮັກແພງບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ປະເທດຊາດ, ຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈແຫ່ງຊາດ.