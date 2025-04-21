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ຂ່າວສານ

ໄຂບັນດາເຫດການ “ສີສັນນະຄອນໃສ່ຊື່ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ”

ງານບຸນ “ສີສັນນະຄອນໃສ່ຊື່ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ” ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ປະຊາຂົນນະຄອນ ແລະ ທົ່ວປະເທດເຊີດຊູຄຸນຄ່າເອກະລາດ, ເສລີພາບ
    

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 19 ເມສາ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ໄດຈັດການເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳ, ກິລາຫຼາຍຢ່າງ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ສີສັນນະຄອນໃສ່ຊື່ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ” ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ (30 ເມສາ 1975 – 30 ເມສາ 2025). ງານບຸນ “ສີສັນນະຄອນໃສ່ຊື່ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ” ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ປະຊາຂົນນະຄອນ ແລະ ທົ່ວປະເທດເຊີດຊູຄຸນຄ່າເອກະລາດ, ເສລີພາບ, ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ບັນພະບຸລຸດທີ່ໄດ້ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ. ນີ້ກໍ່ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແນະນຳເຖິງເພື່ອນມິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນກ່ຽວກັບເຂດຕົວເມືອງຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ, ປະດິດຄິດສ້າງ, ເຕັມໄປດ້ວຍສີສັນ, ແມ່ນແຫ່ງເຕົ້າໂຮມຈິດໃຈຂອງຊາດ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງອະນາຄົດ.

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 19 ເມາສາ, ຢູ່ແຂວງ ໄຕນິງ ກະຊວງຕຳຫຼວດໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ໄຕນິງ ໄດ້ຈັດງານສະແດງສີລະປະ “ຄວາມຊົງຈຳປະໄວ້ໃຫ້”. ລາຍການແມ່ນການສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງເລິກເຊິ່ງສຳລັບຕຳຫຼວດປະຊາຊົນຫຼາຍລຸ້ນຄົນທີ່ໄດ້ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອສັນຕິພາບຂອງປະເທດຂາດ, ປຸກລຸກຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈຂອງຊາດ, ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງປະຫວັດສາດກັບປະຈຸບັນ, ມຸ່ງໄປເຖິງອະນາຄົດ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ໂຮງພິມຈຳໜ່າຍການເມືອງແຫ່ງຊາດຄວາມຈິງ ຫາກໍ່ພິມຈຳໜ່າຍປື້ມ “ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ - ຈຸດເວລາ 0 ຊົ່ວໂມງ -ບັນດາສາລະຄະດີກ່ຽວກັບການສິ້ນສຸດສົ່ງຄາມ 30 ປີ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບຸນ​ປີ​ໃໝ່​ລາວ: ນັກ​ສຶກ​ສາ ລາວ ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ ຕັ້ງ​ໜ້າ​​ຮັກ​ສາ ແລະ ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ອັນ​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ

ບຸນ​ປີ​ໃໝ່​ລາວ: ນັກ​ສຶກ​ສາ ລາວ ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ ຕັ້ງ​ໜ້າ​​ຮັກ​ສາ ແລະ ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ອັນ​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ

ເມື່ອເດືອນເມສາ ວຽນມາ, ໃນບັນຍາກາດຄືກຄື້ນມ່ວນຊື່ນຂອງຊຸມວັນທຳອິດຂອງປີໃໝ່ໄລຍະພຸດທະສັກກະລາດ, ປະຊາຄົມນັກສຶກສາ ລາວ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ກໍພາກັນກະກຽມຈັດຕັ້ງບຸນປີໃໝ່ ດ້ວຍຄວາມກະຕືລືລົ້ນ. ປີ 2025, ບຸນປີໃໝ່ລາວ ພສ 2568 ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາລາວ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ເຕົ້າໂຮມກັນຈັດງານບຸນ ແລະ ເຈືອຈານກັບບັນຍາກາດຢູ່ທາງບ້ານເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນພະຍານຫຼັກຖານອັນມີຊີວິດຊີວາຂອງນ້ຳໃຈສາມັກຄີກະຕຸກຊຸກຍູ້ກັນຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງໄວໜຸ່ມລາວ ອີກດ້ວຍ.
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