ຂ່າວສານ
ໄຂຖະໜົນດອກໄມ້ສີລະປະລະດູບານໃໝ່ປີມະເມຍ 2026
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 14 ກຸມພາ, ຢູ່ຖະໜົນ ວໍວັນເຕິນ - ງວຽນທາຍຫອກ, ນະຄອນ ເກີນເທີ, ພະແນກວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວນະຄອນ ເກີນເທີ ໄດ້ໄຂຖະໜົນດອກໄມ້ສີລະປະ ເກີນເທີ ລະດູບານໃໝ່ປີມະເມຍ 2026 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ບຸນເຕັດແຫ່ງການເຕົ້າໂຮມ”.
ຖະໜົນດອກໄມ້ປີນີ້ມີຄວາມຍາວປະມານ 310 ແມັດ, ບັນດາເຂດວາງສະແດງສິລະປະໄດ້ອອກແບບປະດັບປະດາດ້ວຍ 30 ຮູບແບບທີມີຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ໂຖດອກໄມ້ກວ່າ 50.000 ໂຖ ທີ່ເອົາມາຈາກບັນດາໝູ່ບ້ານດອກໄມ້ ແລະ ນອກນະຄອນ.
ຖະໜົນດອກໄມ້ລະດູບານໃໝ່ປີມະເມຍ 2026 ໄດ້ສຸມໃສ່ເຮັດໃຫ້ຮູບໂຕມ້າ, ເຊິ່ງແມ່ນຊັດມຸງຄຸນຂອງປີພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນ. ຖະໜົນດອກໄມ້ໄດ້ແບ່ງເປັນ 3 ເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍ: ພາກທີ 1, ສຸມໃສ່ບັນດາຄຸນຄ່າທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ; ພາກທີ 2 ເຊີດຊູກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ ກິງ, ຂະແມ, ຮວາ; ພາກທີ 3 ມຸ່ງໄປເຖິງອະນາຄົດ ດ້ວຍບັນດາຮູບແບບ “ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ປັນຍາປະດິດ”.
ຖະໜົນດອກໄມ້ສີລະປະລະດູບານໃໝ່ປີມະເມຍ 2026 ເປີດປະຕູຮອດວັນທີ 21 ກຸມພາ (ວັນທີ 5 ບຸນເຕັດ).