ຂ່າວສານ
ໄຂງານວາງສະແດງ “ພາບຖ່າຍ, ຜະລິດຕະພັນ, ສິນຄ້າ ຮ່າໂນ້ຍ - ວຽງຈັນ”
ວັນທີ 10 ສິງຫາ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ຈັດຕັ້ງ “ງານວາງສະແດງພາບຖ່າຍ, ຜະລິດຕະພັນ, ສິນຄ້າ ຮ່າໂນ້ຍ - ວຽງຈັນ.
ບັນດາຜູ້ແທນຕັດແຖບຜ້າ ໄຂງານວາງສະແດງ
ນີ້ແມ່ນເຫດການສຳຄັນນອນໃນລະບົບກິດຈະກຳເຄື່ອນໄຫວຂອງນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ເພື່ອຕອບສະໜອງ ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ ປີສາມັກຄີ, ມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ 2022, ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຖືເປັນສຳຄັນຕໍ່ການພົວພັນມິດຕະພາບ, ຄວາມສາມັກຄີ, ການຮ່ວມມືພິເສດ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ ກໍ່ຄື ການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ລະຫວ່າງນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ. ຜ່ານນັ້ນຊ່ວຍເພີ່ມທະວີການພົວພັນແລກປ່ຽນ, ຮັດແໜ້ນການພົວພັນອັນໝັ້ນແກ່ນ, ບໍລິສຸດຜຸດຜ່ອງ ລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ສອງຊາດກ່ວາອີກ. ໃນຂອບເຂດງານວາງສະແດງ ການຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ຂອງໝູ່ບ້ານອາຊີບຂອງນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ແມ່ນບັນດາພາບຖ່າຍກ່ຽວກັບທັດສະນີຍະພາບທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງສອງປະເທດ, ພາບຖ່າຍທີ່ເປັນເອກະລັກ ໃຫ້ແກ່ການພົວພັນຮ່ວມມືທີ່ດີງາມ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ ກໍ່ຄືສອງນະຄອນຫຼວງ. ຫຼາຍວິສາຫະກິດລາວ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວໃນຂົງເຂດຜະລິດກະສິກຳ, ເຄື່ອງອາໄຫຼ່ລົດໂອໂຕ, ເຄື່ອງສິລະປະຫັດຖະກຳ, ຜະລິດເຄື່ອງໃຊໄມ້ສອຍ, ເຄື່ອງຕຳແຜ່ນຕັດຫຍິບ ໄດ້ວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນ, ຊອກຫາຄູ່ຮ່ວມມື.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)