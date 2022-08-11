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ຂ່າວສານ

ໄຂງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ “​ພາບ​ຖ່າຍ, ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ, ສິນ​ຄ້າ ຮ່າ​ໂນ້ຍ - ວຽງ​ຈັນ”

ວັນທີ 10 ສິງຫາ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ຈັດຕັ້ງ “ງານວາງສະແດງພາບຖ່າຍ, ຜະລິດຕະພັນ, ສິນຄ້າ ຮ່າໂນ້ຍ - ວຽງຈັນ.

ວັນທີ 10 ສິງຫາ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ຈັດຕັ້ງ “ງານວາງສະແດງພາບຖ່າຍ, ຜະລິດຕະພັນ, ສິນຄ້າ ຮ່າໂນ້ຍ - ວຽງຈັນ.

   

ບັນດາຜູ້ແທນຕັດແຖບຜ້າ ໄຂງານວາງສະແດງ 

ນີ້ແມ່ນເຫດການສຳຄັນນອນໃນລະບົບກິດຈະກຳເຄື່ອນໄຫວຂອງນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ເພື່ອຕອບສະໜອງ ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ ປີສາມັກຄີ, ມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ 2022, ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຖືເປັນສຳຄັນຕໍ່ການພົວພັນມິດຕະພາບ, ຄວາມສາມັກຄີ, ການຮ່ວມມືພິເສດ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ ກໍ່ຄື ການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ລະຫວ່າງນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ. ຜ່ານນັ້ນຊ່ວຍເພີ່ມທະວີການພົວພັນແລກປ່ຽນ, ຮັດແໜ້ນການພົວພັນອັນໝັ້ນແກ່ນ, ບໍລິສຸດຜຸດຜ່ອງ ລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ສອງຊາດກ່ວາອີກ. ໃນຂອບເຂດງານວາງສະແດງ ການຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ຂອງໝູ່ບ້ານອາຊີບຂອງນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ແມ່ນບັນດາພາບຖ່າຍກ່ຽວກັບທັດສະນີຍະພາບທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງສອງປະເທດ, ພາບຖ່າຍທີ່ເປັນເອກະລັກ ໃຫ້ແກ່ການພົວພັນຮ່ວມມືທີ່ດີງາມ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ ກໍ່ຄືສອງນະຄອນຫຼວງ. ຫຼາຍວິສາຫະກິດລາວ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວໃນຂົງເຂດຜະລິດກະສິກຳ, ເຄື່ອງອາໄຫຼ່ລົດໂອໂຕ, ເຄື່ອງສິລະປະຫັດຖະກຳ, ຜະລິດເຄື່ອງໃຊໄມ້ສອຍ, ເຄື່ອງຕຳແຜ່ນຕັດຫຍິບ ໄດ້ວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນ, ຊອກຫາຄູ່ຮ່ວມມື.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມທາງໄກຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງລັດບັນດາກິດຈະກຳ, ໂຄງການສຳຄັນແຫ່ງຊາດ, ຈຸດສຸມຂະແໜງຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ

ກອງປະຊຸມທາງໄກຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງລັດບັນດາກິດຈະກຳ, ໂຄງການສຳຄັນແຫ່ງຊາດ, ຈຸດສຸມຂະແໜງຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ

ກອງປະຊຸມໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງສຳນັກງານລັດຖະບານກັບ 33 ສະຖານທີ່ຢູ່ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນຂຶ້ນກັບສູນກາງ ທີ່ມີໂຄງການ, ກິດຈະກຳຈຸດສູມ.
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