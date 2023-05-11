Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ໄຂງານມະໂຫລານຮູບເງົາ ອາຊີ - ດ່ານັ້ງ ຄັ້ງທີ 1 ປີ 2023

ຜູ້ຊົມ ແລະ ບັນດາຜູ້ຜະລິດຮູບເງົາ ຫວຽດນາມ ກໍ່ໄດ້ຮັບຊົມບັນດາຮູບເງົາພິເສດຂອງບັນດາພື້ນຖານຮູບເງົາຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ
  (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)  

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 09 ພຶດສະພາ, ຢູ່ໂຮງລະຄອນ ຈຶງເວືອງ, ນະຄອນ ດ່ານັ້ງ, ສະຫະສະມາຄົມສົ່ງເສີມພັດທະນາຮູບເງົາ ຫວຽດນາມ ສົມທົບກັບພະແນກວັດທະນະທຳ ແລະ ກິລາ ນະຄອນ ຈັດພິທີໄຂງານມະໂຫລານຟິມຮູບເງົາ ອາຊີ - ດ່ານັ້ງ ຄັ້ງທີ 1 ປີ 2023 (DANAFF I).

ເມື່ອເຂົ້າຮ່ວມ DANAFF I, ເພື່ອນມິດ ແລະ ຜູ້ຮ່ວມອາຊີບຮູບເງົາສາກົນ ບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບຊົມບັນດາຮູບເງົາທີ່ໄດ້ຄັດເລືອກໃໝ່ສຸດຂອງຮູບເງົາ ຫວຽດນາມ ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງໄດ້ຄົ້ນຫາດິນແດນ ກວາງນາມ, ດ່ານັ້ງ ອີກດ້ວຍ. ຜູ້ຊົມ ແລະ ບັນດາຜູ້ຜະລິດຮູບເງົາ ຫວຽດນາມ ກໍ່ໄດ້ຮັບຊົມບັນດາຮູບເງົາພິເສດຂອງບັນດາພື້ນຖານຮູບເງົາຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ; ແລກປ່ຽນ, ຮ່ຳຮຽນເອົາຈາກບັນດານັກຊ່ຽວຊານຮູບເງົາສາກົນ.

        ທ່ານ ເລຈູງຈິງ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ດ່ານັ້ງ, ຖືວ່າ:

“ສຳລັບງານມະໂຫລານຮູບເງົາ ອາຊີ - ດ່ານັ້ງ ຄັ້ງນີ້, ນະຄອນ ດ່ານັ້ງ ປາດຖະໜາຢາກສ້າງເຄື່ອງໝາຍລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນໃນຂົງເຂດຮູບເງົາ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ການຮ່ວມມືຂອງຮູບເງົາ ຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ ແລະ ຮູບເງົາ ດ່ານັ້ງ ເວົ້າສະເພາະ; ແມ່ນກາລະໂອກາດເພື່ອແລກປ່ຽນດ້ານວິຊາສະເພາະລະຫວ່າງຜູ້ຜະລິດຮູບເງົາຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; ຊອກຫາກາລະໂອກາດຮ່ວມມືຜະລິດ, ເປີດກວ້າງຕະຫຼາດຮູບເງົາ, ກໍ່ຄືປະກອບສ່ວນໂຄສະນາປະເທດຊາດ ແລະ ຊາວ ຫວຽດນາມ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະເໜີໃຫ້ ຟີລິບປິນ ໜູນຊ່ວຍພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການກອບກູ້ຢູ່ Pampanga

ສະເໜີໃຫ້ ຟີລິບປິນ ໜູນຊ່ວຍພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການກອບກູ້ຢູ່ Pampanga

ຕາມສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຟິລິບປິນ ແລ້ວ, ວັນທີ 04 ພຶດສະພາ, ບັນດາກຳລັງທີ່ມີໜ້າທີ່ຂອງ ຟີລິບປິນ ໄດ້ກອບກູ້ຜູ້ອອກແຮງງານກວ່າ 1.000 ຄົນ, ໃນນັ້ນມີພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top