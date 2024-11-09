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ຂ່າວສານ

ໄຂງານມະໂຫລານຮູບເງົາສາກົນ ຮ່າໂນ້ຍ ຄັ້ງທີ 7

ງານມະໂຫລານຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 07 – 11 ພະຈິກ, ດ້ວຍຫຼາຍເຫດການທີ່ດຶງດູດໃຈ.
ທີ່ພິທີໄຂ (ພາບ: TTXVN)

 ງານມະໂຫລານຮູບເງົາສາກົນ ຮ່າໂນ້ຍ ຄັ້ງທີ 7 ໄຂຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 07 ພະຈິກ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ. ເຫດການເພື່ອເຊີດຊູບັນດາຮູບເງົາດີເດັ່ນຂອງສາກົນ ແລະ  ຫວຽດນາມ. ງານມະໂຫລານຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 07 – 11 ພະຈິກ, ດ້ວຍຫຼາຍເຫດການທີ່ດຶງດູດໃຈ. ມີ 51 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ຄື: ອາເມລິກາ, ຝລັ່ງ, ເຢຍລະມັນ, ນອກແວ, ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ.. ຮູບເງົາ 117 ເລື່ອງທີ່ໄດ້ຄັດເລືອກເຂົ້າໃນບັນດາປະເພດຮູບເງົາເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນຈະໄດ້ນຳບັນດາບັນຫາທົ່ວໂລກ, ການດຳລົງຊີວິດທີ່ເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ກໍຄືຈຸດຄວາມງາມ, ຮີດຄອງປະເພນີສະເພາະຂອງແຕ່ລະຊາດໃນໂລກມາໃຫ້ຜູ້ຊົມ.

ກ່າວຄຳເຫັນໄຂພິທີ, ທ່ານນາງ ຫວູທູຮ່າ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ທັງເປັນຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳງານມະໂຫລານຮູບເງົາ, ເນັ້ນໜັກວ່າ:

“ໂດຍສືບຕໍ່ຜົນສຳເລັດຂອງງານມະໂຫລານ 6 ຄັ້ງ, ງານມະໂຫລານຮູບເງົາຄັ້ງທີ 7 ມີຈຳນວນບັນດາປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນ, ກໍຄືບັນດາປະເພດຮູບເງົາ, ຮູບເງົາເອກະສານ, ກະຕູນລ້ວນແຕ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ງານມະໂຫລານຄັ້ງນີ້ກໍ່ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ບັນດາຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ກຳກັບການສະແດງ, ນັກສິລະປິນ, ນັກສະແດງດີເດັ່ນຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດແຜ່ຂະຫຍາຍຄວາມເມົາມົວກັບອາຊີບ, ຊອກຫາໂອກາດຮ່ວມມືຜະລິດ, ເປີດກວ້າງຕະຫຼາດຮູບເງົາໂລກເວົ້າລວມ ແລະ  ຫວຽດນາມ ເວົ້າສະເພາະ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ ຈະມີໂອກາດກັບ 65 ຕະຫຼາດແຖວໜ້າໂລກ

ລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ ຈະມີໂອກາດກັບ 65 ຕະຫຼາດແຖວໜ້າໂລກ

ບັນດາໝາກຜົນການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຍັງບໍ່ທັນເໝາະສົມກັບການພົວພັນອັນດີງາມ
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