ຂ່າວສານ
ໄຂງານມະໂຫລານຮູບເງົາສາກົນ ຮ່າໂນ້ຍ ຄັ້ງທີ 7
ງານມະໂຫລານຮູບເງົາສາກົນ ຮ່າໂນ້ຍ ຄັ້ງທີ 7 ໄຂຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 07 ພະຈິກ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ. ເຫດການເພື່ອເຊີດຊູບັນດາຮູບເງົາດີເດັ່ນຂອງສາກົນ ແລະ ຫວຽດນາມ. ງານມະໂຫລານຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 07 – 11 ພະຈິກ, ດ້ວຍຫຼາຍເຫດການທີ່ດຶງດູດໃຈ. ມີ 51 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ຄື: ອາເມລິກາ, ຝລັ່ງ, ເຢຍລະມັນ, ນອກແວ, ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ.. ຮູບເງົາ 117 ເລື່ອງທີ່ໄດ້ຄັດເລືອກເຂົ້າໃນບັນດາປະເພດຮູບເງົາເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນຈະໄດ້ນຳບັນດາບັນຫາທົ່ວໂລກ, ການດຳລົງຊີວິດທີ່ເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ກໍຄືຈຸດຄວາມງາມ, ຮີດຄອງປະເພນີສະເພາະຂອງແຕ່ລະຊາດໃນໂລກມາໃຫ້ຜູ້ຊົມ.
ກ່າວຄຳເຫັນໄຂພິທີ, ທ່ານນາງ ຫວູທູຮ່າ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ທັງເປັນຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳງານມະໂຫລານຮູບເງົາ, ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ໂດຍສືບຕໍ່ຜົນສຳເລັດຂອງງານມະໂຫລານ 6 ຄັ້ງ, ງານມະໂຫລານຮູບເງົາຄັ້ງທີ 7 ມີຈຳນວນບັນດາປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນ, ກໍຄືບັນດາປະເພດຮູບເງົາ, ຮູບເງົາເອກະສານ, ກະຕູນລ້ວນແຕ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ງານມະໂຫລານຄັ້ງນີ້ກໍ່ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ບັນດາຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ກຳກັບການສະແດງ, ນັກສິລະປິນ, ນັກສະແດງດີເດັ່ນຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດແຜ່ຂະຫຍາຍຄວາມເມົາມົວກັບອາຊີບ, ຊອກຫາໂອກາດຮ່ວມມືຜະລິດ, ເປີດກວ້າງຕະຫຼາດຮູບເງົາໂລກເວົ້າລວມ ແລະ ຫວຽດນາມ ເວົ້າສະເພາະ”.