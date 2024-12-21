ຂ່າວສານ
ໄຂງານພົບປະແລກປ່ຽນແກວົງກອງທັບບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ປີ 2024
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 19 ທັນວາ, ຢູ່ເຂດພະລາຊະວັງ ທັງລອງ, ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານພົນເອກ ຫງວຽນເຕິນເກືອງ, ເສນາທິການໃຫຍ່ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ໄດ້ເປັນປະທານພິທີໄຂງານພົບປະແລກປ່ຽນແກວົງກອງທັບບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ປີ 2024, ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ດົນຕີເຊື່ອມຕໍ່ນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ”.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂ, ທ່ານພົນໂທ ຫງວຽນວັນເງີ້ຍ, ຮອງເສນາທິການໃຫຍ່ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ງານພົບປະແລກປ່ຽນນີ້ຈະປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີນ້ຳໃຈສາມັກຄີ, ມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດວັດທະນະທຳລະຫວ່າງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ກັບກອງທັບບັນດາປະເທດຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ; ພ້ອມທັງ, ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ບັນດາຜູ້ແທນຢ້ຽມຊົມ, ຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບປະເທດຊາດ, ມະນຸດ ແລະ ມູນເຊື້ອຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ.
ເຂົ້າຮ່ວມງານພົບປະແລກປ່ຽນ, ນອກຈາກຄະນະແກວົງກອງທັບ ຫວຽດນາມ ແລ້ວກໍ່ຕາມຍັງມືບັນດາຄະນະນັກແກວົງກອງທັບສາກົນ, ຄື: ກອງທັບລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ, ທະຫານປົດປ່ອຍປະຊາຊົນ ຈີນ, ກອງທັບປະຊາຊົນ ລາວ, ກອງທັບ ມາເລເຊຍ…