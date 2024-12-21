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ຂ່າວສານ

ໄຂງານພົບປະແລກປ່ຽນແກວົງກອງທັບບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ປີ 2024

ນີ້ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ບັນດາຜູ້ແທນຢ້ຽມຊົມ, ຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບປະເທດຊາດ, ມະນຸດ ແລະ ມູນເຊື້ອຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 19 ທັນວາ, ຢູ່ເຂດພະລາຊະວັງ ທັງລອງ, ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານພົນເອກ ຫງວຽນເຕິນເກືອງ, ເສນາທິການໃຫຍ່ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ໄດ້ເປັນປະທານພິທີໄຂງານພົບປະແລກປ່ຽນແກວົງກອງທັບບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ປີ 2024, ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ດົນຕີເຊື່ອມຕໍ່ນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ”.

        ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂ, ທ່ານພົນໂທ ຫງວຽນວັນເງີ້ຍ, ຮອງເສນາທິການໃຫຍ່ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ງານພົບປະແລກປ່ຽນນີ້ຈະປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີນ້ຳໃຈສາມັກຄີ, ມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດວັດທະນະທຳລະຫວ່າງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ກັບກອງທັບບັນດາປະເທດຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ; ພ້ອມທັງ, ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ບັນດາຜູ້ແທນຢ້ຽມຊົມ, ຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບປະເທດຊາດ, ມະນຸດ ແລະ ມູນເຊື້ອຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ.

        ເຂົ້າຮ່ວມງານພົບປະແລກປ່ຽນ, ນອກຈາກຄະນະແກວົງກອງທັບ ຫວຽດນາມ ແລ້ວກໍ່ຕາມຍັງມືບັນດາຄະນະນັກແກວົງກອງທັບສາກົນ, ຄື: ກອງທັບລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ, ທະຫານປົດປ່ອຍປະຊາຊົນ ຈີນ, ກອງທັບປະຊາຊົນ ລາວ, ກອງທັບ ມາເລເຊຍ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວາງ​ສະ​ແດງ​ຮູບ​ພາບ, ເອກະ​ສານ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 80 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ກອງ​ທັບ ປ​ຊ​ຊ ຫວຽດ​ນາມ

ວາງ​ສະ​ແດງ​ຮູບ​ພາບ, ເອກະ​ສານ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 80 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ກອງ​ທັບ ປ​ຊ​ຊ ຫວຽດ​ນາມ

ວັນທີ 20 ທັນວາ, ຫໍພິພິຕະພັນແຂວງ ບັກນິງ ໄດ້ໄຂງານວາງສະແດງດ້ວຍຫົວເລື່ອງ “ກຳລັງປະກອບອາວຸດ ປຊຊ ແຂວງ ບັກນິງ ໃນປະຫວັດສາດການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ.
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