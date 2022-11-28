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ຂ່າວສານ

ໄຂງານບຸນດອກບັກວິດ “ພະລັງຊີວິດເຂດພູພຽງຫີນ”

ຕອນຄຳວັນທີ 26 ພະຈິກ ຢູ່ເມືອງ ດົ່ງວັນ ແຂວງ ຮ່າຢາງ ງານບຸນດອກບັກວິດຄັ້ງທີ 8 ປີ 2022 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ເຊິ່ງມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງແຂກທ່ອງທ່ຽວຈາກທຸກສາລະທິດ.

ຕອນຄຳວັນທີ 26 ພະຈິກ ຢູ່ເມືອງ ດົ່ງວັນ ແຂວງ ຮ່າຢາງ ງານບຸນດອກບັກວິດຄັ້ງທີ 8 ປີ 2022 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ເຊິ່ງມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງແຂກທ່ອງທ່ຽວຈາກທຸກສາລະທິດ.

   ລາຍການສະແດງສິລະປະທີ່ພິທີໄຂງານບຸນດອອກບັກວິດ “ພະລັງຊີວິດເຂດພູພຽງຫີນ”.  

ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ພະລັງຊີວິດເຂດພູພຽງຫີນ” ງານບຸນດອກບັກວິດ ແນໃສ່ໂຄສະນາ ແລະ ຊຸກຍູ້ການທ່ອງທ່ຽວໃນແຂວງຮ່າຢາງ. ມາຮ່ວມງານບຸນແຂກທ່ອງທ່ຽວຈະໄດ້ຮັບຊົມຄວາມງາມຂອງດອກບັກວິດ ນອກຈາກນັ້ນກໍ່ຍັງຈະໄດ້ຢ້ຽມຊົມຄົ້ນຫາຄວາມເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຊາຊົນຢູ່ເຂດພູພຽງຫີນ ດົ່ງວັນ ທີ່ໃຫຍ່ໂຕມະໂຫຖານ.  ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ຮ່າຢາງ ຫງວຽນວັນເຊີນ ເນັ້ນໜັກວ່າ ນີ້ແມ່ນເຫດການວັດທະນະທຳທ່ອງທ່ຽວທີ່ສຳຄັນ ແນໃສ່ເຊີດຊູຄວາມງາມຂອງດອກໄມ້ທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຢູ່ເຂດພູພຽງຫີນ ແລະ ແຜ່ກະຈາຍບັນດາຄຸນຄ່າທີ່ເປັນເອກະລັກ,  ບັນດາຮູບພາບທີ່ສວຍງາມ ກ່ຽວກັບທຳມະຊາດ ປະຊາຊົນ ວັດທະນະທຳ ຄວາມຄາດຫວັງບືນຕົວຂຶ້ນຂອງພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງບັນດາເຜົ່າໃນແຂວງ ຮ່າຢາງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດສະຫຼອງໂຄງການພາກສ່ວນກຸ່ມກັ່ນນ້ຳມັນພາກໃຕ້

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດສະຫຼອງໂຄງການພາກສ່ວນກຸ່ມກັ່ນນ້ຳມັນພາກໃຕ້

ໂຄງການໄດ້ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໃນເດືອນ ກຸມພາ 2018 ນອນໃນເຂດອຸດສາຫະກຳ ນ້ຳມັນອາຍແກັດ ລອງເຊີນ (ນະຄອນ ຫວູງເຕົາ) ໂດຍກຸ່ມບໍລິສັດ SCG (ປະເທດໄທ) ເປັນເຈົ້າຂອງລົງທຶນ.
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