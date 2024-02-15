Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ໄຂງານບຸນຊ່ວງເຮືອສັດມຸງຄຸນຢູ່ເກາະ ລີເຊີນ (ແຂວງ ກວາງງ້າຍ)

ງານບຸນຊ່ວງເຮືອດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນໂອກາດຕົ້ນປີໃໝ່, ແມ່ນມູນເຊື້ອທີ່ແກ່ຍາວເກືອບ 200 ປີຜ່ານມາ.
(ງານບຸນຊ່ວງເຮືອຢູ່ເມືອງເກາະ ລີເຊີນ)

ວັນທີ 13 ກຸມພາ (ກົງກັບວັນທີ 4 ບຸນເຕັດປີມະໂລງ 2024), ປະຊາຊົນຢູ່ເມືອງເກາະ ລີເຊີນ, ແຂວງ ກວາງງ້າຍ ໄດ້ຈັດງານບຸນຊ່ວງເຮືອສັດມຸງຄຸມ. ງານບຸນນີ້ຈັດຂຶ້ນຮອດວັນທີ 17 ກຸມພາ (ກົງກັບວັນທີ 8 ບຸນເຕັດ).

ງານບຸນຊ່ວງເຮືອດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນໂອກາດຕົ້ນປີໃໝ່, ແມ່ນມູນເຊື້ອທີ່ແກ່ຍາວເກືອບ 200 ປີຜ່ານມາ. ງານບຸນໄດ້ກາຍເປັນຈຸດດຳເນີນຊີວິດວັດທະນະທຳພິເສດສະເພາະຂອງປະຊາຊົນແຫ່ງບ້ານເກີດເມືອງນອນທະຫານເຮືອ ຮ່ວາງຊາ ບັກຫາຍ ແລະ ໄດ້ນອນໃນບັນຊີລາຍຊື່ມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸລະດັບຊາດ.

ທ່ານ ຫງວຽນແທັງເຟືອງ, ຜູ້ຕາງໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງ ສາລາບ້ານ ອານວິ້ງ, ເມືອງ ລີເຊີນ, ແຂວງ ກວາງງ້າຍ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ງານບຸນຊ່ວງເຮືອສັດມຸງຄຸນຍາມຕົ້ນລະດູບານໃໝ່ ສະແດງເຖິງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນບັນພະບຸລຸດໃນການເລີ່ມບຸກເບີກ, ສ້າງເກາະ ລີເຊີນ ໃຫ້ອຸດົມຮັ່ງມີ ແລະ ບັນດາທະຫານເຮືອ ຮ່ວາງຊາ ໃນເມື່ອກ່ອນເດີນທາງຂ້າມທະເລໄປປັກຫຼັກໝາຍທີ່ອະທິປະໄຕເຂດທະເລ, ໝູ່ເກາະຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ 2 ໝູ່ເກາະ ຮ່ວາງຊາ ແລະ ເຈື່ອງຊາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ສະພາບດິນຟ້າອາກາດທີ່ບໍ່ເປັນປົກກະຕິ

ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ສະພາບດິນຟ້າອາກາດທີ່ບໍ່ເປັນປົກກະຕິ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການປຶກສາຫາລື, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres ຢັ້ງຢຶນວ່າ: ສະພາບດິນຟ້າອາກາດທີ່ບໍ່ເປັນປົກກະຕິ, ວິກິດການທັນຍາພືດພວມເກີດຂຶ້ນຢ່າງໜັກໜ່ວງ ແລະ ກາຍເປັນໄພນາບຂູ່ຕົ້ນຕໍຕໍ່ສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top