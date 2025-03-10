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ຂ່າວສານ

ໄຂງານບຸນກາເຟ ບວນມາທວດ

ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວນອນໃນຂອບເຂດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະ ບວນມາທວດ, ປົດປ່ອຍແຂວງ ດັກລັກ
ພາບປະກອບ

ວັນທີ 09 ມີນາ, ງານບຸນກາເຟ ບວນມາທວດ ຄັ້ງທີ 9, ປີ 2025 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນ ບວງມາທວດ, ແຂວງ ດັກລັກ. ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວນອນໃນຂອບເຂດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະ ບວນມາທວດ, ປົດປ່ອຍແຂວງ ດັກລັກ (10 ມີນາ 1975 – 10 ມີນາ 2025).

ງານບຸນກາເຟ ບວນມາທວດ ຄັ້ງນີິ້ມີຫົວຂໍ້ວ່າ “ບວນມາທວດ - ຈຸດນັດພົບຂອງກາເຟໂລກ”, ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 09 – 13 ມີນາ, ມີ 17 ການເຄື່ອນໄຫວເປັນທາງການ, ຄາດວ່າດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວນັບແສນຄົນ. ງານບຸນແມ່ນໂອກາດເພື່ອເຊີດຊູວັດທະນະທຳ ກາເຟ, ຜູ້ປູກກາເຟ ແລະ ຂະແໜງກາເຟ; ໂຄສະນາເຄື່ອງໝາຍການຄ້າກາເຟ ບວນມາທວດ, ສ້າງພາບພົດນະຄອນ ບວນມາທວດ ແມ່ນ “ນະຄອນກາເຟຂອງໂລກ”. ງານບຸນກໍ່ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ແຂວງ ດັກລັກ ໂຄສະນາພາບພົດ, ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າແຮງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງ, ສົ່ງເສີມ, ດຶງດູດການລົງທຶນ; ແນະນຳ, ໂຄສະນາວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຕ້ອນຮັບການນຳບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດ, ວິສາຫະກິດໃຫຍ່ຂອງ ອິນໂດເນເຊຍ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຕ້ອນຮັບການນຳບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດ, ວິສາຫະກິດໃຫຍ່ຂອງ ອິນໂດເນເຊຍ

ວັນທີ 09 ມີນາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຈາກາກຕາ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ຕ້ອນຮັບການນຳບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດ, ວິສາຫະກິດໃຫຍ່ຂອງ ອິນໂດເນເຊຍ.
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