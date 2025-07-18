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ຂ່າວສານ

ໄຂງານຕະຫຼາດນັດການຄ້າ ຫວຽດນາມ - ລາວ 2025

ງານຕະຫຼາດນັດຄັ້ງນີ້ລວມມີກວ່າ 200 ຮ້ານວາງສະແດງ. ໃນນັ້ນ, 120 ຮ້ານວາງສະແດງຂອງວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ
(ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ລາວ ມະໄລທອງ ກົມມະສິດ)

ວັນທີ 17 ກໍລະກົດ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ປະເທດ ລາວ, ໄດ້ໄຂງານຕະຫຼາດນັດການຄ້າ ຫວຽດນາມ - ລາວ (VIETLAO- EXPO 2025). ເຫດການໂດຍກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ຫວຽດນາມ ແລະ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ລາວ ສົມທົບກັນຈັດຂຶ້ນ.

ງານຕະຫຼາດນັດຄັ້ງນີ້ລວມມີກວ່າ 200 ຮ້ານວາງສະແດງ. ໃນນັ້ນ, 120 ຮ້ານວາງສະແດງຂອງວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ຂຶ້ນກັບບັນດາຂະແໜງສິນຄ້າ, ຄື: ການຢາ ແລະ ເຄື່ອງອຸປະກອນການແພດ; ຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ສິນໃນນ້ຳ ແລະ ທັນຍາຫານປຸງແຕ່ງ; ເຄື່ອງຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບ - ແຟຊັນ… ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ລາວ ມະໄລທອງ ກົມມະສິດ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ງານຕະຫຼາດນັດປີນີ້ໄດ້ຈັດຂຶ້ນດ້ວຍຂອບຂະໜາດໃຫຍ່, ມີຜະລິດຕະພັນເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີວິສາຫະກິດຫຼາຍແຫ່ງຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ທີ່ສົນໃຈເຖິງການຄ້າຂອງ 2 ປະເທດ. ຜ່ານງານຕະຫຼາດນັດຄັ້ງນີ້, ວິສາຫະກິດ 2 ປະເທດຈະມີໂອກາດພົບປະແລກປ່ຽນ, ຊອກຫາໂອກາດລົງທຶນ ແລະ ລົງນາມໃນສັນຍາຮ່ວມມືດຳເນີນທຸລະກິດຫຼາຍສະບັບ, ປະກອບສ່ວນເພີ່ມວົງເງິນການຄ້າລະຫວ່າງ ລາວ ແລະ  ຫວຽດນາມ”.

ງານຕະຫຼາດນັດ ຫວຽດນາມ - ລາວ 2025 ຈະຈັດຂຶ້ນຮອດວັນທີ 21 ກໍລະກົດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 12 ຂອງ ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ຊຸດ​ທີ XIII

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 12 ຂອງ ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ຊຸດ​ທີ XIII

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ກໍລະກົດ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ (ຮ່າໂນ້ຍ), ໄດ້ດຳເນີນວາລະໄຂກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 12 ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຊຸດທີ XIII. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເປັນປະທານ ແລະ ມີບົດກ່າວປາໄສສຳຄັນທີ່ການໄຂກອງປະຊຸມ.
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