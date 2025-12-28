Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ໄຂກອງປະຊຸມໃຫຍ່ແຂ່ງຂັນຮັກຊາດທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ 11

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ນີ້ມີໜ້າທີ່ສະຫຼຸບຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ແລະ ວຽກງານຍ້ອງຍໍໄລຍະ 2021 – 2025; ເຊີດຊູ, ຍ້ອງຍໍບັນດາບຸກຄົນ, ກົມກອງລວມໝູ່ດີເດັ່ນໃນຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ.
(ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ, ທີ່ກອງປະຊຸມ)

ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ແຂ່ງຂັນປ່ຽນແປງໃໝ່, ປະດິດຄິດສ້າງ, ເພີ່ມຄວາມໄວບຸກທະລຸ ນຳປະເທດກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດພັດທະນາຢ່າງເຂັ້ມແຂງແຮງກ້າ, ສີວິໄລ, ວັດທະນາຖາວອນ”, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ແຂ່ງຂັນຮັກຊາດທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ 11 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ທັນວາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ. ເຂົ້າຮ່ວມມີບັນດາການນຳ, ອະດີດການນຳພັກ, ລັດ, ຄະນະກຳມະການແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ; ການນຳສະພາແຂ່ງຂັນ - ຍ້ອງຍໍສູນກາງ ຜ່ານສະໄໝຕ່າງໆ… ພ້ອມກັບຜູ້ແທນ 2.223 ຄົນ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂກອງປະຊຸມໃຫຍ່, ທ່ານ ຟ້າມມິນຈິງ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ, ປະທານສະພາແຂ່ງຂັນຍ້ອງຍໍສູນກາງ, ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:

        “ໃນບັນດາຜົນງານສຳຄັນຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າຈາກບັນດາຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ. ມີຫຼາຍຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດມີຂອບຂະໜາດ, ມີລວງເລິກ, ມີກຳລັງແຜ່ຂະຫຍາຍຢ່າງແຮງ, ຄື: “ຂະບວນການຍູ້ແຮງການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຢ່າງຄົບຊຸດ, ທັນສະໄໝ; ປະຕິບັດການປະຢັດ, ຕ້ານການຟູມເຟືອຍ”. ຂະບວນການລົບລ້າງເຮືອນຢູ່ຊົ່ວຄາວ, ເຮືອນເປ່ເພປີ 2025; ຂະບວນການ “500 ວັນທັງເວັນ ແລະ ຄືນກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງບົກຄວາມໄວສູງກວ່າ 3.000 ກມ…”

ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳທີ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່, ທ່ານ ໂຕເລິມ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ສະເໜີໃຫ້ທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການ, ຫົວໜ່ວຍ, ທ້ອງຖິ່ນ… ລະດົມກຳລັງໃຈບັນດາແບບຢ່າງດີເດັ່ນ, ຂໍ້ລິເລີ່ມດີເດັ່ນ, ວິທີເຮັດທີ່ມີປະສິດທິຜົນ.

        “ໃນໄລຍະປະຕິວັດໃໝ່, ການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດຕ້ອງກາຍເປັນລະບົບຊີວະພາບຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ ເພື່ອໃຫ້ທຸກແຜນນະໂຍບາຍທີ່ຖືກຕ້ອງ ໄດ້ຫັນປ່ຽນເປັນການກະທຳຢ່າງແທດຈິງ; ບັນດາໜ້າທີ່ການເມືອງໄດ້ຫັນເປັນຈິດໃຈທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ວຽກງານລະອຽດ, ມີເປົ້າໝາຍໄປເຖິງຢ່າງຈະແຈ້ງ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນລ້ວນແຕ່ເຫັນວ່າ ຕົນເອງແມ່ນເຈົ້າກຳຂອງການພັດທະນາ, ໄດ້ຊົມໃຊ້ບັນດາຜົນງານຂອງການອອກແຮງງານ, ປະດິດຄິດສ້າງ.”

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແລະ ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ມອບນາມມະຍົດວິລະຊົນໃຫ້ 17 ໝູ່ຄະນະ, ສ່ວນບຸກຄົນ.

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ນີ້ມີໜ້າທີ່ສະຫຼຸບຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ແລະ ວຽກງານຍ້ອງຍໍໄລຍະ 2021 – 2025; ເຊີດຊູ, ຍ້ອງຍໍບັນດາບຸກຄົນ, ກົມກອງລວມໝູ່ດີເດັ່ນໃນຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ແລະ ວາງອອກທິດທາງ, ໜ້າທີ່ ແລະ ສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່ວຽກງານແຂ່ງຂັນ, ຍ້ອງຍໍໃນໄລຍະ 5 ປີຈະມາເຖິງ, ປະກອບສ່ວນປະຕິບັດໜ້າທີ່ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຢ່າງມີໄຊ, ຮັກສາການປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໄລຍະ 2026 – 2030 ຢ່າງໝັ້ນຄົງ, ນຳ ຫວຽດນາມ ກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່ - ສັງກາດບຸກບືນພັດທະນາໃຫ້ຮັ່ງມີ, ເຂັ້ມແຂງ, ວັດທະນາຖາວອນຂອງຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

APEC 2027 ຈະມຸ່ງໄປເຖິງປະຊາຄົມ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ວັດທະນາຖາວອນ

APEC 2027 ຈະມຸ່ງໄປເຖິງປະຊາຄົມ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ວັດທະນາຖາວອນ

ວຽກງານເນື້ອໃນບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດກອງປະຊຸມໃຫ້ສຳເລັດເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນແຈ້ງເຖິງຈິນຕະນາການຍຸດທະສາດ, ວິໄສທັດໄລຍະຍາວ.
