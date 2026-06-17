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ຂ່າວສານ

ໄຂກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນແມ່ຍິງທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 14

ໃນວັນທີ 17 ມິຖຸນາ, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ໄດ້ເລືອກຕັ້ງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 14, ອາຍຸການ 2026 – 2031
  ບັນ​ດາ​ຜູ້​ແທນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ (ພາບ: phunuvietnam.vn)  

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຜູ້​ແທນ​ແມ່​ຍິງ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ຄັ້ງ​ທີ 14, ອາ​ຍຸ​ການ 2026 – 2031 ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 17 – 18 ມິ​ຖຸ​ນາ, ຢູ່​ສູນ​ປະ​ຊຸມ​ແຫ່ງ​ຊາດ (ທີ່ ຮ່າ​ໂນ້ຍ), ດ້ວຍ​ຫົວ​ຂໍ້ “ສາ​ມັກ​ຄີ - ຄຸນ​ນະ​ທາດ - ​ຄວາມເມດ​ຕາ​ປາ​ນີ - ປະ​ດິດ​ຄິດ​ສ້າງ - ພັດ​ທະ​ນາ”. ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ມີ​ຜູ້​ແທນເກືອບ 800 ​ທ່ານ, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ບັນ​ດາ​ແມ່​ຍິງ​ດີ​ເດັ່ນ​​ທີ່ຕາງ​ໜ້າ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ຊົນ​ເຜົ່າ, ສາ​ສະ​ໜາ, ຂົງ​ເຂດ​ວຽກ​ງານ, ພ້ອມ​ກັບ​ແຂກ​ຖື​ກ​ເຊີນ​ກວ່າ 200 ​ທ່າ​ນ.

ໃນ​ວັນ​ທີ 17 ມິ​ຖຸ​ນາ, ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ໄດ້​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ສະ​ຫະ​ພັນ​ແມ່​ຍິງ ຫວຽດ​ນາມ ຊຸ​ດ​ທີ 14, ອາ​ຍຸ​ການ 2026 – 2031; ກອ​ງ​ປະ​ຊຸມກໍ່​ຈະ​ສຸມ​ໃສ່​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ບັນ​ດາ​ເນື້ອ​ໃນ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ໃນ​ອາ​ຍຸ​ການ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ, ຄື: ສືບ​ຕໍ່​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່​ເນື້ອ​ໃນ, ວິ​ທີ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ພັ​ນ; ກໍ່​ສ້າງ​ແມ່ຍ​ິງ ຫວຽດ​ນາມ ​ຍຸກ​ໃໝ່; ບົດ​ບາດ​ຂອງ​ແມ່​ຍິງ​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ…

ທ່ານ​ນາງ ເຮິ​ເທີ່ຍ ກາ​ມັນ, ຮອງ​ປະ​ທານ​ຄ​ະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ແນວ​ໂຮມ​ປະ​ເທດ​ຊາດ, ປະ​ທານ​ສະ​ຫະ​ພັນ​ແມ່​ຍິງ​ຕາ​ແສງ ລຽນ​ເຊີນ​ລັກ, ແຂວງ ດັກ​ລັກ, ປາດ​ຖະ​ໜາ​ວ່າ:

“ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຄັ້ງ​ນີ້​ໄດ້​ວາງ​ອອກ 3 ຂອດ​ບຸກ​ທະ​ລຸ, ໃນ​ນັ້ນ​ມີ​ຂອດ​ບຸກ​ທະ​ລຸ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຊຸກ​ຍູ້​ແມ່​ຍິງ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ທຸ​ລະ​ກິດ, ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ ແລະ ສ້າງ​ຄວາມ​ຮັ່ງ​ມີ​ຢ່າງ​ຊອບ​ທຳ. ພວກ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ປາ​ດ​ຖະ​ໜາ​ຢາກ​ໃຫ​້​ມີ​ບັນ​ດາ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ບຸກ​ທະ​ລຸກວ່າ ເພື່ອ​ຊຸກ​ຍູ້​ໃຫ້​ແ​ມ່​ຍິງ​ຊາວ​ເຜົ່າ​ສ່ວນ​ໜ້ອຍ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ, ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ທຸ​ລະ​ກິດ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິນຮຶງ ແບ່ງປັນການກຳນົດທິດການຮ່ວມມືຈຸດສຸມລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ແລະ ລັດເຊຍ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິນຮຶງ ແບ່ງປັນການກຳນົດທິດການຮ່ວມມືຈຸດສຸມລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ແລະ ລັດເຊຍ

ຕາມທ່ານແລ້ວ, 2 ຝ່າຍຕ້ອງຮ່ວມມືກັນສ້າງບັນດາລະບົບສະໜອງທີ່ມີສະຖຽນລະພາບ, ມີໄຫວພິບ ແລະ ມີຄວາມສາມາດຕ້ານທານສູງຕໍ່ບັນດາການຜັນແປຢູ່ພາຍນອກ
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