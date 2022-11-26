ຂ່າວສານ
ໄຂກອງປະຊຸມສັນຕິພາບ ຮ່າໂນ້ຍ
ກອງປະຊຸມສັນຕິພາບ ຮ່າໂນ້ຍ, ເຊິ່ງເປັນການເຄື່ອນໄຫວເນື່ອງໃນໂອກາດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 22 ຂອງສະພາສັນຕິພາບໂລກ, ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ອວງຈູລືວ, ປະທານຄະນະກຳມະການສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ຄະນະກຳມະການສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມ ຫວັງວ່າ ສະພາສັນຕິພາບໂລກ ຈະສືບຕໍ່ປັບປຸງ, ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີ, ຄວາມເປັນເອກະພາບລະຫວ່າງບັນດາອົງການສະມາຊິກກ່ວາອີກ, ພ້ອມທັງເປີດກ້ວາງການຮ່ວມສຳພັນ, ເຕົ້າໂຮມບັນດາກຳລັງປະຊາທິປະໄຕກ້າວໜ້າ ຕໍ່ສູ້ເພື່ອສັນຕິພາບ, ຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາຍຸຕິທຳ, ໝັ້ນຄົງໃນໂລກ ກ່ວາອີກ, ເພີ່ມທະວີບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມ ແລະ ຍູ້ແຮງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຄັດຄ້ານສົງຄາມ, ສະກັດກັ້ນການປະທະກັນ, ສະກັດກັ້ນການຊ່ວງເສັງອາວຸດ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລົບລ້າງບັນດາອາວຸດລ້າງຜານ, ສ້າງຄວາມສາມັກຄີກັບປະຊາຊົນບັນດາປະເທດພວມຕໍ່ສູ້ເພື່ອສັນຕິພາບ, ເອກະລາດແຫ່ງຊາດ, ປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງສັງຄົມ; ຊຸກຍູ້ການເຄົາລົບບັນດາຫຼັກການຂອງກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ກົດບັດ ສປຊ”.