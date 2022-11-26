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ຂ່າວສານ

ໄຂກອງປະຊຸມສັນຕິພາບ ຮ່າໂນ້ຍ

ຄະນະກຳມະການສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມ ຫວັງວ່າ ສະພາສັນຕິພາບໂລກ ຈະສືບຕໍ່ປັບປຸງ, ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີ, ຄວາມເປັນເອກະພາບລະຫວ່າງບັນດາອົງການສະມາຊິກກ່ວາອີກ
  ກອງປະຊຸມສັນຕິພາບ ຮ່າໂນ້ຍ  

ກອງປະຊຸມສັນຕິພາບ ຮ່າໂນ້ຍ, ເຊິ່ງເປັນການເຄື່ອນໄຫວເນື່ອງໃນໂອກາດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 22 ຂອງສະພາສັນຕິພາບໂລກ, ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ອວງຈູລືວ, ປະທານຄະນະກຳມະການສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

“ຄະນະກຳມະການສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມ ຫວັງວ່າ ສະພາສັນຕິພາບໂລກ ຈະສືບຕໍ່ປັບປຸງ, ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີ, ຄວາມເປັນເອກະພາບລະຫວ່າງບັນດາອົງການສະມາຊິກກ່ວາອີກ, ພ້ອມທັງເປີດກ້ວາງການຮ່ວມສຳພັນ, ເຕົ້າໂຮມບັນດາກຳລັງປະຊາທິປະໄຕກ້າວໜ້າ ຕໍ່ສູ້ເພື່ອສັນຕິພາບ, ຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາຍຸຕິທຳ, ໝັ້ນຄົງໃນໂລກ ກ່ວາອີກ, ເພີ່ມທະວີບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມ ແລະ ຍູ້ແຮງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຄັດຄ້ານສົງຄາມ, ສະກັດກັ້ນການປະທະກັນ, ສະກັດກັ້ນການຊ່ວງເສັງອາວຸດ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລົບລ້າງບັນດາອາວຸດລ້າງຜານ, ສ້າງຄວາມສາມັກຄີກັບປະຊາຊົນບັນດາປະເທດພວມຕໍ່ສູ້ເພື່ອສັນຕິພາບ, ເອກະລາດແຫ່ງຊາດ, ປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງສັງຄົມ; ຊຸກຍູ້ການເຄົາລົບບັນດາຫຼັກການຂອງກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ກົດບັດ ສປຊ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືທາງດ້ານການກວດສອບ

ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືທາງດ້ານການກວດສອບ

ທ່ານ ໂງວັນຕວັນ, ຫົວໜ້າອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານ ພັນຄຳ ວິພາວັນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານນາງ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ, ຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດລາວ.
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