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ຂ່າວສານ

ໄຂກອງປະຊຸມວິສາມັນຄັ້ງທີ 5, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV

ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທີ່ກອງປະຊຸມ, ສະພາແຫ່ງຊາດຈະພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາ 4 ເນື້ອໃນ, ເຊິ່ງລວມມີ: ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ); ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍບັນດາອົງການສິນເຊື່ອ (ສະບັບປັບປຸງ); ຮ່າງມະຕິກ່ຽວກັບບາງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍພິເສດສະເພາະ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ...
ການນຳ ຫວຽດນາມ ທີ່ພິທີໄຂ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ມັງກອນ, ທີ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XV ໄດ້ໄຂກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 5 ຢ່າງສົມກຽດ. ເຂົ້າຮ່ວມພິທີໄຂ, ມີທ່ານ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ພ້ອມກັບບັນດາແຂກຖືກເຊີນ ແລະ ສສຊ ກ່ວາ 400 ທ່ານ.

ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທີ່ກອງປະຊຸມ, ສະພາແຫ່ງຊາດຈະພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາ 4 ເນື້ອໃນ, ເຊິ່ງລວມມີ: ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ); ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍບັນດາອົງການສິນເຊື່ອ (ສະບັບປັບປຸງ); ຮ່າງມະຕິກ່ຽວກັບບາງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍພິເສດສະເພາະ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງຄົງຄ້າງ, ຍູ້ໄວຄວາມຄືບໜ້າໃນການປະຕິບັດບັນດາໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ ( ຕາມລຳດັບ, ລະບຽບການກະທັດລັດ); ບາງເນື້ອໃນສຳຄັນ, ຮີບດ່ວນກ່ຽວກັບການເງິນ, ງົບປະມານ.

ກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ), ຕາມທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ແລ້ວ, ນີ້ແມ່ນຮ່າງກົດໝາຍໃຫຍ່, ມີຄວາມໝາຍ ແລະ ສຳຄັນພິເສດໃນຊີວິດທາງດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມຂອງປະເທດຊາດ; ມີຜົນກະທົບຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກ້ວາງຂວາງເຖິງປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນວັນນະ ແລະ ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ, ພ້ອມທັງກໍ່ແມ່ນຮ່າງກົດໝາຍທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສັບສົນ.

ສຳລັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິນເຊື່ອສະບັບປັບປຸງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຮ່າງກົດໝາຍມີຜົນກະທົບໂດຍກົງເຖິງນະໂຍບາຍການເງິນ, ເງິນຕາ, ສະຖຽນລະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ສະເໜີວ່າ:

 “ບັນດາເນື້ອໃນທີ່ຕັດສິນໃນໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນພິເສດ ບໍ່ພຽງແຕ່ສຳລັບການປະຕິບັດບັນດາແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງປີ 2024 ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງແມ່ນທັງອາຍຸການ ແລະ ມີຄວາມໝາຍພື້ນຖານ, ຍຸດທະສາດ, ຍາວນານ. ຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີບັນດາ ສສຊ ເສີມຂະຫຍາຍປະຊາທິປະໄຕ, ຍົກສູງນ້ຳໃຈຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ສຸມໃສ່ຄົ້ນຄ້ວາ, ປຶກສາຫາລື, ປະກອບຄຳເຫັນຢ່າງສຸດຈິດສຸດໃຈ, ມີຄຸນນະພາບ ເພື່ອໃຫ້ກອງປະຊຸມນີ້ປະຕິບັດສຳເລັດທຸກເນື້ອໃນໂຄງການດ້ວຍຄວາມເຫັນດີເປັນພ້ອມຢ່າງສູງ. ສະເໜີໃຫ້ບັນດາອົງການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາອົງການ, ຫົວໜ່ວຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈົ່ງດ້ວຍຄວາມຕັດສິນໃຈສູງ, ມານະພະຍາຍາມ, ສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ສ້າງສຳເລັດຮ່າງກົດໝາຍ ແລະ ຮ່າງມະຕິ ບັນລຸຄຸນນະພາບສູງ ເພື່ອຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາ ແລະ ຕັດສິນ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ຢຶດໝັ້ນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຈີນ ດຽວ

ຫວຽດນາມ ຢຶດໝັ້ນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ “ຈີນ ດຽວ”

ບົນພື້ນຖານການຢຶດໝັ້ນປະຕິບັດນະໂຍບາຍ “ຈີນດຽວ”, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາການພົວພັນທີ່ເປັນປະເພນີ, ປອດກັບລັດຖະບານກັບ ໄຕ້ຫວັນ ໃນບັນດາຂົງເຂດຄື: ເສດຖະກິດ - ການຄ້າ, ການລົງທຶນ...
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