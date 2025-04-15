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ຂ່າວສານ

ໄຂກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 44 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ

ກອງປະຊຸມຈະປະກອບຄຳເຫັນ, ພິຈາລະນາ, ຕົກລົງ 42 ໝວດເນື້ອໃນ; ດັດປັບ, ປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງລັດຖະທຳມະນູນປີ 2013.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂ (ພາບ: quochoi.vn)

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 44 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ເມສາ, ຢູ່ ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ກອງປະຊຸມຈະປະກອບຄຳເຫັນ, ພິຈາລະນາ, ຕົກລົງ 42 ໝວດເນື້ອໃນ; ດັດປັບ, ປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງລັດຖະທຳມະນູນປີ 2013; ພິຈາລະຈາບັນດາບັນຫາຂຶ້ນກັບສິດອຳນາດເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຕິດຄັດໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນດານະໂຍບາຍຍົກເລີກ, ຫຼຸດພາສີ, ຕໍ່ກຳນົດເວລາເສຍພາສີສຳລັບບັນດາວິສາຫະກິດ ອາເມລິກາ ໂດຍໄວ.

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ຕີລາຄາວ່າ, ຈຳນວນວຽກງານທີ່ກອງປະຊຸມຕ້ອງພິຈາລະນາແມ່ນຫຼວງຫຼາຍ, ສຳຄັນເພື່ອສ້າງເນື້ອໃນກະກຽມໃຫ້ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15 ໃຫ້ສົມບູນແບບ, ເຊິ່ງຄາດວ່າ ຈະຖືກໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 05 ພຶດສະພາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ: ມໍ​ລະ​ດົກ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທ​ຳ​ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ, ແຫຼ່ງ​ກຳ​ລັງາ​ສຳ​ຄັນ​ເພ​ື່ອໃຫ້​ບັກ​ນິງ ພັດ​ທະ​ນາ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ: “ມໍ​ລະ​ດົກ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທ​ຳ​ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ, ແຫຼ່ງ​ກຳ​ລັງາ​ສຳ​ຄັນ​ເພ​ື່ອໃຫ້​ບັກ​ນິງ ພັດ​ທະ​ນາ”

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເນັ້ນໜັກວ່າ ບັນດາມໍລະໂດກວັດທະນະທຳທີ່ເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ແລະ ອຸດົມສົມບູນນັ້ນແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາກຳລັງໜູນ ແລະ ແຫຼ່ງກຳລັງສຳຄັນເພື່ອ ໃຫ້ບັກນິງ ພັດທະນາໂດຍໄວ ແລະ ຍືນຍົງ.
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