Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ໄຂກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 23 ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນ ກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍບັນດາອົງການສິນເຊື່ອ (ສະບັບປັບປຸງ)
  ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 22 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ (ພາບ:VOV)  

ວັນທີ 9 ພຶດສະພາ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 23 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ໄຂຂຶ້ນ ແລະ ຄາດວ່າຈະອັດລົງໃນວັນທີ 12 ພຶດສະພາ, ທີ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ.

 ທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນ ກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍບັນດາອົງການສິນເຊື່ອ (ສະບັບປັບປຸງ); ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ); ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເຂົ້າ, ອອກເມືອງຂອງພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເຂົ້າ, ອອກເມືອງ, ຜ່ານແດນ, ຢູ່ອາໄສຂອງຊາວຕ່າງປະເທດຢູ່ ຫວຽດນາມ; ຮ່າງມະຕິປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມມະຕິກ່ຽວກັບການຮັບເອົາບັດໄວ້ວາງໃຈ, ປ່ອນບັດໄວ້ວາງໃຈສຳລັບບັນດາຕຳແໜ່ງໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາປະຊາຊົນ ເລືອກຕັ້ງ ຫຼື ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ; ຮ່າງມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການທົດລອງ ບາງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍສະເພາະພັດທະນານະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ສະເໜີການສ້າງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ່ຽນເພດ.

ກ່ຽວກັບວຽກງານການຕິດຕາມກວດກາ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບບົດລາຍງານຕີລາຄາເພີ່ມເຕີມໝາກຜົນຂອງການປະຕິບັດໜ້າທີ່ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ງົບປະມານຂອງລັດປີ 2022; ສະພາບການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ງົບປະມານຂອງລັດໃນຊຸມເດືອນຕົ້ນປີ 2023; ບົດລາຍງານການຊຳລະບັນຊີງົບປະມານຂອງລັດປີ 2021; ບົດລາຍງານການເງິນຂອງລັດປີ 2021.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ ອາ​ຊຽນ ຄັ້ງ​ທີ 42 ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ ພາກ​ພື້ນ ອາ​ຊຽນ ທີ່​ມີ​ຂອບ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່: ຈຸດ​ສຸມ​ຂອງ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ ອາ​ຊຽນ ຄັ້ງ​ທີ 42 ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ “ພາກ​ພື້ນ ອາ​ຊຽນ ທີ່​ມີ​ຂອບ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່: ຈຸດ​ສຸມ​ຂອງ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ”

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ພຶດສະພາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 42 ຢູ່ Labuan Bajo, ອິນໂດເນເຊຍ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top